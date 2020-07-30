У штабі ООС заявляють про «два факти недотримання ворогом режиму «тиша» на Донбасі

Російські гібридні сили на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші, йдеться в повідомленні штабу операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби обліковано два факти недотримання ворогом режиму «Тиша». Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету. Вогневі провокації були неприцільними, і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – ідеться у вечірньому зведенні.

За цими даними, втрат серед українських військових немає.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 30 липня не повідомляють.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.