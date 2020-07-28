Приховані меседжі Кадирова: Росія передала Зеленському вимоги щодо Донбасу?

Раптова перевірка військ в Росії, в тому числі біля кордонів України. Президент Росії Володимир Путін запевняє: протистоять умовним терористам. Але масштаби навчань свідчать про ймовірну підготовку до великої війни, наголошують фахівці. Чи ці маневри – елемент тиску на керівництво України в переговорах щодо Донбасу? Яка роль у цій історії глави Чечні Рамзана Кадирова? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Висадка десанту з повітря і з моря, ракетні стрільби та удари авіації – президент Росії Володимир Путін влаштував російській армії раптову бойову перевірку. 150 тисяч військовослужбовців протидіють умовним терористам – з авіацією і високоточною зброєю. Наприклад, тренування на полігоні «Кадамовський» – за якихось 70 кілометрів від кордону України – усього година їзди.

Вони відпрацювали завдання, пов’язані із війною високої інтенсивності

«Вони відпрацювали всю лінійку завдань, яка пов’язана із війною високої інтенсивності. І фактично всі ці розповіді про тероризм і боротьбу з бандформуваннями абсолютно не відповідають дійсності», – наголошує головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Раптова перевірка – стандартна ситуація для будь-якої армії. У Росії такі навчання проводять з року в рік.

Не виключаю, що Путін готується до гарячої осені і перевіряє здатність силовиків до протидії внутрішнім протестам

«Єдине, що відрізняє, як на мене, ситуацію – це саме розвиток внутрішньої ситуації в Росії, яка розвивається тривожно для режиму Путіна, зростають внутрішні протестні процеси. Я не виключаю також ймовірності того, що Путін насправді ще й готується до гарячої осені, наприклад, і перевіряє здатність силовиків до протидії внутрішнім протестним загрозам, особливо в регіонах», – зазначає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Другий тиждень в Росії бунтує Хабаровський край. Люди виходять на мітинги в підтримку арештованого губернатора Сергія Фургала.

Цікаво, що поліція та Росгвардія не розганяли і не затримували протестувальників у Хабаровську, чим вони зазвичай займаються під час вуличних акцій в Москві чи Санкт-Петербурзі.

Зараз вони вважають, що контролюють ситуацію, але є загроза для Кремля рецидивів

«Зараз вони вважають, що контролюють ситуацію, що мине пару тижнів, все заспокоїться, потім вони вичистять призвідників, як вони вважають, і все заспокоїться. Але це, дійсно, викликало нервування, тому що незрозуміло, як далеко може зайти цей протест. Його не очікували, це очевидно. А раз не очікували, є загроза для Кремля рецидивів», – каже завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Втім, раптову бойову перевірку військ і протести в Хабаровську Олексій Їжак між собою не пов’язує. Каже: військові навчання більше спрямовані на глядача за межами країни.

Російська армія демонструє НАТО, що ризики від зближення з Україною будуть значні

«Російська армія, навіть без війни, проводячи в тому числі такі навчання, вже виконує головне своє завдання щодо збереження України в «сірій зоні» безпеки, бо демонструє НАТО, що ризики від зближення з Україною будуть значні. Мовляв, краще не розвивайте відносини, тому що ми можем провести ескалацію, у нас є відповідний потенціал», – пояснює Микола Бєлєсков.

Цей потенціал, кажуть експерти, у Росії є і без оголошення мобілізації або масштабних навчань. За даними українського Міноборони, біля кордонів України постійно перебуває три угруповання військ, здатних до раптового наступу. Розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп, 87 тисяч військовослужбовців, понад 1000 танків, 2600 бойових броньованих машин, до 1100 артилерійських систем, до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів. 330 бойових літаків і 230 вертольотів.

Вони повністю володіють перевагою у Чорному морі. З Криму, з Севастополя, з моря полетять ракети

«Коли у нас починають обговорювати: а чи є загроза наступу з Криму? Ну, звісно, вони не будуть наступати через Перекоп. Я не знаю, в часи Суворова так не робили – колонами вистроїтись і йти через вузький перешийок, просто підставляючи себе ворогу. Навіщо? Якщо вони повністю володіють перевагою у Чорному морі. Коли я кажу ракетна фаза, авіаційна – от якраз з Криму, з Севастополя, з моря полетять ракети, бо у них вже до 100 «калібрів» готові до першого удару, «Іскандери» готові. «Іскандери» готові довкола України взагалі», – наголошує Михайло Самусь.

Раптова перевірка військ – частина, зокрема, психологічного тиску на керівництво України в переговорах щодо Донбасу. Олексій Їжак пропонує звернути увагу на звернення до президента України глави Чечні. Рамзан Кадиров вимагав від Володимира Зеленського підтвердити вибачення за сатиричний ролик кількарічної давності, але важливіші інші меседжі.

Він сказав зробити те, що раніше зробило чеченське керівництво, коли вони воювали, а потім вирішили перейти на бік Росії і знайшли там своє щастя

«Він сказав, що наш президент має подзвонити «великому лідеру» Росії Володимиру Путіну і зробити те, що раніше зробило чеченське керівництво, коли вони воювали, а потім вирішили перейти на бік Росії і знайшли там своє щастя. І от Зеленський як президент має це зробити: зателефонувати Путіну і сказати: «Я тепер з вами», і привести всю Україну у це російське стійло. Це те, що очікують від Зеленського, те, що йому передали через Кадирова», – каже Олексій Їжак.

У будь-якому випадку раптова бойова перевірка – це лише етап підготовки до масштабних військових навчань «Кавказ-2020». Пройдуть вони у вересні і всі пам’ятають, що саме з подібних маневрів у 2008 році почалося вторгнення в Грузію.

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