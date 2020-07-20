Питна вода для армії: як вирішують проблему на передовій та які технології випробовують

В оточенні, під постійними обстрілами і без води. Зараз, коли лінія фронту на Донбасі вже декілька років практично не змінюється, подібну ситуацію складно уявити. Але на початку війни українським військовим часто доводилося майструвати фільтри для води з підручних засобів. Як зараз вирішують проблему з водою у військах і що, якщо знову почнуться масштабні бої? Про це – в ексклюзивному матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Навіть якщо ще місяць не будуть підвозити, то з водою проблем не буде

Передові позиції української армії Донецькій області. Одне з укриттів заповнене запасами питної води.

«Проблем немає, запаси води є, навіть якщо ще місяць не будуть підвозити, то з водою проблем у нас не буде», – каже військовослужбовець ЗСУ Євген.

Це зараз, коли лінія фронту стабілізувалася, у військових немає проблем з доставкою води чи продуктів. Хоча автомобілі з постачанням іноді й потрапляють під обстріли.

Утім, у 2014-му все було інакше. Наприклад, оборона Краматорського аеропорту тривала півтора місяця. Коли бойовики перекрили водопостачання, українським військовим довелось пити воду з пожежних водойм.

Присмак огидний, але результат – дивовижний

«А пожежні водойми – це колишні цистерни для зберігання авіаційного палива. Відповідно, вода у них не так часто поповнюється, за консистенцією вона більше нагадувала тосол і з сильним присмаком керосину. Керосин знезаражує воду, і тому у нас не було ніяких кишкових інфекцій. Попри те, що присмак огидний, але результат – дивовижний», – заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос.

І подібних прикладів достатньо: від Савур-Могили до боїв за 32-й блокпост. У мережі залишилися кадри, які військові зняли у жовтні 2014 року в оточенні: брудну воду темного кольору вони проціджують через саморобний фільтр.

«Ось подивіться, будь ласка, наша вода – «чиста, як сльоза», яку ми зараз будемо фільтрувати. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашого організму. Ось такий вигляд вона має на вході, а такий вигляд вона має на виході», – показує рідину жовтуватого кольору військовий.

Зараз вирішити проблему води українським військовим пропонують за допомогою переносної станції.

«Вага її – близько 28 кілограмів», – кажуть виробники.

Вона очищає 20 літрів на годину. Головне – щоб поруч було джерело води.

Два картриджі встановлені спеціально для очищення радіаційно зараження води, ми проводили експеримент в Чорнобилі

«Ось така станція: тут картриджі для очищення води. До того ж, тут два картриджі встановлені спеціально для очищення радіаційно зараження води, ми проводили експеримент в Чорнобилі. Використовується сонячна батарея, вона теж потребує доопрацювання. Ці всі дослідні зразки вже в «полях» були, бачите, побилися. Це джерело електроживлення потрібне для того, щоб запустити насос, який закачує воду, вона прокачується і вже очищена зберігається у відрі», – показує станцію керівник Асоціації виробників озброєння та військової техніки України Руслан Джалілов.

Така мобільна станція розрахована максимум на роту. Для рівня бригади є більші фільтри. Все це спільний проєкт української і польської компаній.

З калюжі беремо – і видаємо на-гора чисту питну воду

«Ця мобільна станція очищення води ставиться в полі, береться будь-яка вода – навіть з калюжі. Там є свій дизель, який видає електроенергію для живлення насосів і всієї цієї частини. Хімічні реагенти додаються автоматично. Кожен фільтр солі для різних цілей, плюс для виведення радіоактивних ізотопів. Тобто з калюжі беремо – і видаємо на-гора чисту питну воду», – розповів начальник електротехнічної лабораторії НВП «Спецсервіс» Олександр Киричок.

ЗСУ виявили бажання поставити собі на озброєння близько 55 таких станцій

Подібні станції уже використовують у польській армії. В українській – поки тільки на випробуваннях. «Ми потихеньку рухаємося, я думаю, ця станція успішно пройде випробування. І на сьогодні Збройні сили України виявили бажання поставити собі на озброєння близько 55 таких станцій», – зазначає Руслан Джалілов.

Все це – не раніше наступного року. Військові ж на передовій поки сумніваються в ефективності подібних станцій. Мовляв, на Донбасі лінія фронту часто проходить через поля, де немає жодних джерел води.

«Питання, чи вони знадобилися б, ці фільтри, чи не знадобилися – нам ніколи ніщо не завадить, звісно. Тут я вам скажу як військовослужбовець – якщо є якісь в армії новації, вони все ж таки ідуть на користь. Але скажу з точки зору комерційної – в залежності, яка буде ціна-якість», – каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Дмитро з досвіду боїв 2014-го розповідає: найкращий спосіб не залишитися без води на війні – це економити.

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