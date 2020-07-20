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20 липня 2020, Київ 16:08
Донбас.Реалії

Питна вода для армії: як вирішують проблему на передовій та які технології випробовують

Зараз, коли лінія фронту стабілізувалася, у військових немає проблем з доставкою води

В оточенні, під постійними обстрілами і без води. Зараз, коли лінія фронту на Донбасі вже декілька років практично не змінюється, подібну ситуацію складно уявити. Але на початку війни українським військовим часто доводилося майструвати фільтри для води з підручних засобів. Як зараз вирішують проблему з водою у військах і що, якщо знову почнуться масштабні бої? Про це – в ексклюзивному матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Навіть якщо ще місяць не будуть підвозити, то з водою проблем не буде
Євген

Передові позиції української армії Донецькій області. Одне з укриттів заповнене запасами питної води.

«Проблем немає, запаси води є, навіть якщо ще місяць не будуть підвозити, то з водою проблем у нас не буде», – каже військовослужбовець ЗСУ Євген.

Євген
Євген

Це зараз, коли лінія фронту стабілізувалася, у військових немає проблем з доставкою води чи продуктів. Хоча автомобілі з постачанням іноді й потрапляють під обстріли.

Зараз питної води на передовій не бракує
Зараз питної води на передовій не бракує

Утім, у 2014-му все було інакше. Наприклад, оборона Краматорського аеропорту тривала півтора місяця. Коли бойовики перекрили водопостачання, українським військовим довелось пити воду з пожежних водойм.

Присмак огидний, але результат – дивовижний
Сергій Кривонос

«А пожежні водойми – це колишні цистерни для зберігання авіаційного палива. Відповідно, вода у них не так часто поповнюється, за консистенцією вона більше нагадувала тосол і з сильним присмаком керосину. Керосин знезаражує воду, і тому у нас не було ніяких кишкових інфекцій. Попри те, що присмак огидний, але результат – дивовижний», – заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос.

Сергій Кривонос
Сергій Кривонос

І подібних прикладів достатньо: від Савур-Могили до боїв за 32-й блокпост. У мережі залишилися кадри, які військові зняли у жовтні 2014 року в оточенні: брудну воду темного кольору вони проціджують через саморобний фільтр.

«Ось подивіться, будь ласка, наша вода – «чиста, як сльоза», яку ми зараз будемо фільтрувати. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашого організму. Ось такий вигляд вона має на вході, а такий вигляд вона має на виході», – показує рідину жовтуватого кольору військовий.

Зараз вирішити проблему води українським військовим пропонують за допомогою переносної станції.

«Вага її – близько 28 кілограмів», – кажуть виробники.

Переносний фільтр для використання на фронті
Переносний фільтр для використання на фронті

Вона очищає 20 літрів на годину. Головне – щоб поруч було джерело води.

Два картриджі встановлені спеціально для очищення радіаційно зараження води, ми проводили експеримент в Чорнобилі
Руслан Джалілов

«Ось така станція: тут картриджі для очищення води. До того ж, тут два картриджі встановлені спеціально для очищення радіаційно зараження води, ми проводили експеримент в Чорнобилі. Використовується сонячна батарея, вона теж потребує доопрацювання. Ці всі дослідні зразки вже в «полях» були, бачите, побилися. Це джерело електроживлення потрібне для того, щоб запустити насос, який закачує воду, вона прокачується і вже очищена зберігається у відрі», – показує станцію керівник Асоціації виробників озброєння та військової техніки України Руслан Джалілов.

Мобільна станція для очищення води
Мобільна станція для очищення води

Така мобільна станція розрахована максимум на роту. Для рівня бригади є більші фільтри. Все це спільний проєкт української і польської компаній.

З калюжі беремо – і видаємо на-гора чисту питну воду
Олександр Киричок

«Ця мобільна станція очищення води ставиться в полі, береться будь-яка вода – навіть з калюжі. Там є свій дизель, який видає електроенергію для живлення насосів і всієї цієї частини. Хімічні реагенти додаються автоматично. Кожен фільтр солі для різних цілей, плюс для виведення радіоактивних ізотопів. Тобто з калюжі беремо – і видаємо на-гора чисту питну воду», – розповів начальник електротехнічної лабораторії НВП «Спецсервіс» Олександр Киричок.

Олександр Киричок
Олександр Киричок

ЗСУ виявили бажання поставити собі на озброєння близько 55 таких станцій
Руслан Джалілов

Подібні станції уже використовують у польській армії. В українській – поки тільки на випробуваннях. «Ми потихеньку рухаємося, я думаю, ця станція успішно пройде випробування. І на сьогодні Збройні сили України виявили бажання поставити собі на озброєння близько 55 таких станцій», – зазначає Руслан Джалілов.

Руслан Джалілов
Руслан Джалілов

Все це – не раніше наступного року. Військові ж на передовій поки сумніваються в ефективності подібних станцій. Мовляв, на Донбасі лінія фронту часто проходить через поля, де немає жодних джерел води.

«Питання, чи вони знадобилися б, ці фільтри, чи не знадобилися – нам ніколи ніщо не завадить, звісно. Тут я вам скажу як військовослужбовець – якщо є якісь в армії новації, вони все ж таки ідуть на користь. Але скажу з точки зору комерційної – в залежності, яка буде ціна-якість», – каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Дмитро
Дмитро

Дмитро з досвіду боїв 2014-го розповідає: найкращий спосіб не залишитися без води на війні – це економити.

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    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

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