Журналісти підтвердили імена 153 тисяч військових РФ, які загинули на війні проти України

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну на фронті загинули щонайменше 153 тисячі російських військових, їхні особи встановили журналісти російського видання «Медіазона» і Російської служби «Бі-Бі-Сі» спільно з волонтерами за відкритими даними.

Як повідомляє видання, з 24 лютого 2022 року по 4 грудня 2025 року підтвердили загибель щонайменше 153 171 російського військового. Два тижні тому у списку було майже на чотири тисячі імен менше.

Дослідники наголошують, що реальна кількість втрат, ймовірно, є вищою.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.