«Укренерго» дещо зменшує обсяги відключень світла в суботу

Заходи обмеження споживання триватимуть в усіх регіонах України протягом всієї доби, повідомляє оператор «Укренерго» 5 грудня.

Компанія нагадує, що обмеження запроваджують через попередні російські масовані ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень діятимуть обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Читайте також: На Чернігівщині 90% абонентів залишилися без світла через аварію – обленерго

«Укренерго» просить споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Останніми днями обсяги відключень становили від 0,5 до 3 черг.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



