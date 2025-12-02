«Нафтогаз»: російські дрони вчора та сьогодні атакували газову інфраструктуру

Російські дрони ввечері 1 грудня, а також зранку 2 грудня атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу, повідомляє компанія «Нафтогаз».

За повідомленням, постраждалих серед працівників немає, водночас зафіксовані руйнування на об’єктах.

Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки, заявили в «Нафтогазі».

У компанії нагадали, що у ніч на 8 листопада була дев’ята масована атака Росії на цивільну газову інфраструктуру України з початку жовтня.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Через це в Міненерго заявили про намір збільшити імпорт газу.



