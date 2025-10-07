Доступність посилання

Україна хоче збільшити імпорт газу після російських атак – Міненерго

Рятувальники гасять пожежу після одного з російських ударів по Києву, архівне фото
Україна хоче збільшити імпорт природного газу після російських авіаударів по її газовій інфраструктурі, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

«Ми плануємо збільшити імпорт приблизно на 30%, якщо нам вдасться розширити наші імпортні потужності», – сказала Гринчук на брифінгу після онлайн-зустрічі з представниками групи G7+.

За словами міністерки, яку цитують українські і західні ЗМІ, зараз пріоритетом є забезпечення імпорту на жовтень-грудень, за необхідності йтиметься і про інші місяці.

Вона нагадала, що через Європейський банк реконструкції і розвитку для купівлі газу залучено 500 мільйонів євро кредиту, ще 300 мільйонів євро – через ЄІБ.

«Щойно ми обговорили і можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу», – цитує міністерку агенція «Укрінформ».

За словами Гринчук, загальний обсяг імпорту залежатиме від того, як швидко Україна зможе відновити видобуток газу, наскільки інтенсивними будуть російські атаки і наскільки серйозною може бути потенційна шкода, завдана газотранспортній системі.

Влітку повідомлялося, що Україна намагається якнайшвидше заповнити підземні сховища газу до 13,2 млрд куб. м перед початком опалювального сезону, з яких 4,6 млрд куб. м мали надійти з імпорту.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

