Україна хоче збільшити імпорт газу після російських атак – Міненерго

Україна хоче збільшити імпорт природного газу після російських авіаударів по її газовій інфраструктурі, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

«Ми плануємо збільшити імпорт приблизно на 30%, якщо нам вдасться розширити наші імпортні потужності», – сказала Гринчук на брифінгу після онлайн-зустрічі з представниками групи G7+.

За словами міністерки, яку цитують українські і західні ЗМІ, зараз пріоритетом є забезпечення імпорту на жовтень-грудень, за необхідності йтиметься і про інші місяці.

Вона нагадала, що через Європейський банк реконструкції і розвитку для купівлі газу залучено 500 мільйонів євро кредиту, ще 300 мільйонів євро – через ЄІБ.

«Щойно ми обговорили і можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу», – цитує міністерку агенція «Укрінформ».

За словами Гринчук, загальний обсяг імпорту залежатиме від того, як швидко Україна зможе відновити видобуток газу, наскільки інтенсивними будуть російські атаки і наскільки серйозною може бути потенційна шкода, завдана газотранспортній системі.

Влітку повідомлялося, що Україна намагається якнайшвидше заповнити підземні сховища газу до 13,2 млрд куб. м перед початком опалювального сезону, з яких 4,6 млрд куб. м мали надійти з імпорту.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.