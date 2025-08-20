Росія завдала удару по газорозподільній станції в Одеській області – Зеленський

Росія завдала удару по газорозподільній станції в Одеській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він написав про це у телеграмі, згадуючи російські удари, завдані 20 серпня по Україні.

«Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми – 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета», – написав Зеленський.

Він наголосив, що це – «демонстративні удари», які лише підтверджують необхідність тиску на Москву і запровадження нових санкцій і мит, «доки дипломатія не запрацює повною мірою».

Раніше сьогодні в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на Одещині на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури внаслідок влучань після російського удару спалахнула масштабна пожежа, за попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної атаки в Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури й виробничі приміщення. «На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога», – додав він.

В Ізмаїльській райдержадміністрації повідомили, що внаслідок атаки запущених Росією «Шахедів» була пошкоджена припортова інфраструктура.

Росія на тлі переговорів щодо припинення війни, ініційованих США, продовжує удари по Україні. Зокрема, 19 серпня після зустрічі в Білому домі за участі президента України Володимира Зеленського і європейських лідерів РФ запустила по Україні, за даними Повітряних сил, 270 безпілотників і 10 ракет. Міністерство енергетики напередодні заявило, що удари спричинили великі пожежі на енергетичних об’єктах у Полтавській області.

У ніч на 6 серпня армія РФ завдала удару по компресорній станції оператора газотранспортної системи України, через яку в країну йдуть тестові поставки азербайджанського газу. Вона також розташована в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.