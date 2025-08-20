ДСНС: масштабна пожежа спалахнула на паливно-енергетичному обʼєкті на Одещині після удару РФ

На Одещині на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури внаслідок влучань після російського удару спалахнула масштабна пожежа, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Вночі росія знову масовано атакувала область ударними БпЛА. За попередньою інформацією постраждала одна людина», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що 54 рятувальники і 16 одиниць техніки брали участь у ліквідації наслідків російської атаки, залучали також пожежний потяг «Укрзалізниці» й місцеву пожежну команду.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної атаки в Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури й виробничі приміщення. «На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога», – додав він.

В Ізмаїльській райдержадміністрації повідомили, що внаслідок атаки запущених Росією «Шахедів» була пошкоджена припортова інфраструктура.

Росія на тлі переговорів щодо припинення війни, ініційованих США, продовжує удари по Україні. Зокрема, 19 серпня після зустрічі в Білому домі за участі президента України Володимира Зеленського і європейських лідерів РФ запустила по Україні, за даними Повітряних сил, 270 безпілотників і 10 ракет. Міністерство енергетики напередодні заявило, що удари спричинили великі пожежі на енергетичних об’єктах у Полтавській області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.