У Кременчуку після удару РФ виявляють нерозірвані касетні боєприпаси – мер

У Кременчуку на Полтавщині після масованого російського удару в ніч на 19 серпня виявляють нерозірвані касетні боєприпаси, повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент… Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі», – написав Малецький у соцмережах, зазначивши, що при виявленні боєприпасів слід зателефонувати 101 або 102.

Війська РФ завдали масованого удару по Полтавщині, зокрема по Кременчуку, в ніч на 19 серпня. Міністерство енергетики повідомило, що були атаковані об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області – з одночасним застосуванням крилатих ракет й ударних безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.