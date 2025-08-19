Влада: російські БпЛА атакували Чернігівщину, є ураження інфраструктури

Російські безпілотники вранці атакували Чернігівщину, є ураження інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



За його даними, у частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням. Енергетики та рятувальники вже працюють над відновленням.

Як повідомила місцева влада, також російські війська вночі масовано атакували Полтавщину, є влучання – через атаку без світла залишилися понад 1500 абонентів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



