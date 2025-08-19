Після переговорів у Вашингтоні війська РФ атакували Україну 270 дронами та 10 ракетами – ЗСУ

Після переговорів у Вашингтоні у ніч на 19 серпня російські війська атакували Україну 270 дронами та 10 ракетами, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



У ЗСУ уточнюють, що війська РФ атакували 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької області РФ та території окупованого Криму та 5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.



За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 236 повітряних цілей:

- 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

- 2 балістичні ракети Іскандер-М;

- 4 крилаті ракети Х-101.



Військові зафіксували влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За даними місцевої влади, російські війська вночі масовано атакували Полтавщину, є влучання – через атаку без світла залишилися понад 1500 абонентів.

Російська атака відбулася після того, як президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників. За словами Зеленського, серед іншого, обговорювалося питання гарантій безпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



