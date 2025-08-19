Трамп допустив, що Путін, «можливо, не хоче укладати угоду» щодо України

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що російський лідер Володимир Путін просуватиметься до припинення війни в Україні, але визнав, що той, можливо, і не хоче укладати угоду.

«Я не думаю, що це буде проблемою, якщо чесно. Я думаю, що Путін від цього втомився. Я думаю, що всі вони від цього втомилися, але ти ніколи не знаєш», – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News 19 серпня.

«Ми дізнаємося щодо президента Путіна в найближчі кілька тижнів... Можливо, він не хоче укладати угоду», – сказав Трамп, додавши, що Путін зіткнеться зі «складною ситуацією», якщо цього не станеться.

Трамп також заявив, що Путін і президент України Володимир Зеленський, на його думку, «ладнають один з одним трохи краще», ніж він думав раніше, і тому спочатку проведуть переговори тет-а-тет, а вже потім із ним.

«Хоча не сказав би, що вони колись стануть найкращими друзями», – сказав президент США.

«Сподіваюся, Путін поводитиметься добре, – додав він. – Інакше ми опинимося у складній ситуації».

Трамп знову назвав неможливим вступ України до НАТО і повернення їй окупованого Росією Криму. У рамках врегулювання війни Київ, за його словами, отримає «багато землі», ймовірно, йдеться про території, зараз окуповані російськими військовими.

У рамках гарантій безпеки, що пропонують Україні, Франція, Німеччина і Велика Британія хочуть розмістити війська в країні, повідомив президент США. Сполучені Штати, за його словами, цього не робитимуть.

За словами Трампа, він припускає, що Москва готова погодитися на це. Кремль неодноразово заявляв, що не підтримує розміщення іноземних військ в Україні у рамках мирного врегулювання.

Напередодні президент США провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, після якої Дональд Трамп заявив, що готує зустріч між Зеленським і Путіним, після якої відбудуться тристоронні переговори і за його участі.

Кремль не підтвердив планів щодо зустрічі між Зеленським і Путіним, заявивши лише, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України й РФ. А голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від будь-яких форматів мирних переговорів щодо припинення війни проти України: ані про двосторонніх, ані тристоронніх.

При цьому Лавров заявив, що будь-які контакти за участю перших осіб держав потрібно готувати. «Будь-які контакти за участю лідерів мають бути підготовлені з максимальною ретельністю», – сказав він.

Тим часом, президент України наголосив, що готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним, яка може перетворитися на тристоронню – з участю президента США Дональда Трампа. «Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні, болючі питання… Тому я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав Зеленський.

Точну дату й місце проведення можливої зустрічі поки не називають.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент України Володимир Зеленський, як очікується, зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним протягом наступних двох тижнів.

Трамп недавно пропонував, щоб його зустріч із Зеленським і Путіним відбулася на Алясці, як його саміт із російським лідером.

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним може відбутися «в Європі». За його словами, вона буде організована не у Франції, як під час зустрічі Зеленського і Путіна у 2019 році, а в «нейтральній країні». «Можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, – заявив він. – Або інша країна: востаннє двосторонні переговори були у Стамбулі (Туреччина)».

Тим часом, агентство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації США повідомило, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині.