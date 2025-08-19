У Швейцарії обіцяють надати Путіну «імунітет» для мирних переговорів

Швейцарія надасть російському лідеру Володимиру Путіну імунітет від судового переслідування, якщо він відвідає країну для мирних переговорів між Росією й Україною, заявив 19 серпня міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Путіну загрожує арешт через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії.

Як заявив на пресконференції Кассіс, якого цитує низка західних ЗМІ, зокрема агенція AFP, минулого року швейцарський уряд визначив правила надання імунітету особі, щодо якої видано міжнародний ордер на арешт, «якщо ця особа приїде на мирну конференцію, а не з приватних причин».

Раніше сьогодні президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 заявив, що зустріч між президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним може відбутися «в Європі». За його словами, вона буде організована не у Франції, як під час зустрічі Зеленського і Путіна у 2019 році, а в «нейтральній країні». «Можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву», – заявив Макрон.

Кассіс сказав, що Швейцарія повністю готова прийняти таку зустріч, і наголосив на багаторічному досвіді військово-нейтральної країни в цій галузі.

Однак, за його словами, Росія прохолодно ставиться до Швейцарії після того, як ця країна приєдналася до сакцій проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Путін востаннє відвідував Женеву на саміті з тодішнім президентом США Джо Байденом у червні 2021 року.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що готує зустріч між Зеленським і Путіном, після якої відбудуться тристоронні переговори за його участі.

Точну дату й місце проведення можливої зустрічі не називають. Як заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, переговори можуть пройти в наступні два тижні.