Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив за підсумками багатосторонніх переговорів у Білому домі, що відбулися 18 серпня, що «розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке ще належить визначити». Про це американський лідер написав у мережі Truth Social.

«Після того, як відбудеться ця зустріч, ми матимемо тристоронню зустріч, у якій могли б узяти участь два президенти та я», – додав президент США.

За словами Трампа, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф розв’язуватимуть питання організації переговорів із Україною та Росією.

Повідомленню президента США передували переговори у Вашингтоні – спершу українсько-американські з участю президента Володимира Зеленського, згодом – багатосторонні, до яких приєдналися лідери ЄС, НАТО та європейських країн.

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на цих переговорах заявили про необхідність перемир’я як першого кроку до укладення справедливої мирної угоди, яка б завершила війну Росії проти України.

Макрон і Мерц висловили відмінну від ідей Дональда Трампа позицію – американський президент вважає, що мирної угоди можна досягти і без попереднього перемир’я.

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський на початку спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед офіційними переговорами з Трампом.

«Ми надамо Україні дуже добрий захист, дуже добрі гарантії», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.