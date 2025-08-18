Доступність посилання

Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп (л) і президент України Володимир Зеленський, Білий дім, Вашингтон, 18 серпня 2025 року
Президент США Дональд Трамп (л) і президент України Володимир Зеленський, Білий дім, Вашингтон, 18 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп заявив за підсумками багатосторонніх переговорів у Білому домі, що відбулися 18 серпня, що «розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке ще належить визначити». Про це американський лідер написав у мережі Truth Social.

«Після того, як відбудеться ця зустріч, ми матимемо тристоронню зустріч, у якій могли б узяти участь два президенти та я», – додав президент США.

За словами Трампа, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф розв’язуватимуть питання організації переговорів із Україною та Росією.

Повідомленню президента США передували переговори у Вашингтоні – спершу українсько-американські з участю президента Володимира Зеленського, згодом – багатосторонні, до яких приєдналися лідери ЄС, НАТО та європейських країн.

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на цих переговорах заявили про необхідність перемир’я як першого кроку до укладення справедливої мирної угоди, яка б завершила війну Росії проти України.

Макрон і Мерц висловили відмінну від ідей Дональда Трампа позицію – американський президент вважає, що мирної угоди можна досягти і без попереднього перемир’я.

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський на початку спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед офіційними переговорами з Трампом.

«Ми надамо Україні дуже добрий захист, дуже добрі гарантії», – сказав Трамп.

Цього разу розмова двох лідерів відбувалася в набагато більш доброзичливому тоні, ніж це було 28 лютого.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

