18 серпня президент США Дональд Трамп приймає у Вашингтоні президента України та лідерів європейських держав – обговорюють питання миру в Україні. Цього разу розмова двох лідерів відбувалася в набагато більш доброзичливому тоні, ніж це було 28 лютого, і в ній не брав участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, який був активним учасником першої зустрічі президентів у Білому домі. Трамп сказав, що російський лідер Володимир Путін, з яким президент США зустрівся на Алясці 15 серпня, «очікує мого дзвінка, коли ми сьогодні закінчимо».
Головні моменти зустрічі у Вашингтоні – у цій фотогалереї.
