Зеленський, Трамп і європейські лідери у Вашингтоні: емоції, розмови та атмосфера великої зустрічі (фотогалерея)

18 серпня президент США Дональд Трамп приймає у Вашингтоні президента України та лідерів європейських держав – обговорюють питання миру в Україні. Цього разу розмова двох лідерів відбувалася в набагато більш доброзичливому тоні, ніж це було 28 лютого, і в ній не брав участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, який був активним учасником першої зустрічі президентів у Білому домі. Трамп сказав, що російський лідер Володимир Путін, з яким президент США зустрівся на Алясці 15 серпня, «очікує мого дзвінка, коли ми сьогодні закінчимо».

Головні моменти зустрічі у Вашингтоні – у цій фотогалереї.

Президент США Дональд Трамп зустрів президента України Володимира Зеленського біля Білого Дому
Перед прибуттям президента України Володимира Зеленського члени почесної варти Збройних сил США займають позиції
Президенти США та України позують на вході до Білого Дому
Також на зустріч прибула низка європейських лідерів. На фото – прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. В ході переговорів вона заявила, що Італія залишається на боці України, підтримує зусилля США щодо миру та «виступає за надання гарантій безпеки за моделлю статті 5 Північноатлантичного договору»
В ході переговорів вона заявила, що Італія залишається на боці України, підтримує зусилля США щодо миру та «виступає за надання гарантій безпеки за моделлю статті 5 Північноатлантичного договору»
На тлі зустрічі лідерів країн у Вашингтоні відбулися мітинги на підтримку України
Президенти України та США дають пресконференцію в Овальному Кабінеті у Білому Домі перед двосторонніми переговорами.Під час спілкування з пресою Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним
Під час спілкування з пресою Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним
В ході пресконференції Зеленський знову поговорив з американським журналістом Браяном Гленном, який дорікав йому за відсутність костюму на минулій зустрічі із Трампом. Гленн зробив президенту комплімент, сказавши, що той «має неймовірний вигляд у цьому костюмі». У відповідь на це Зеленський сказав: «А ось ви в тому самому костюмі! Я змінив, ви – ні!»
Спільне фото всіх, хто взяв участь у зустрічі: президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі із Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та європейськими лідерами
Приміщення, де відбуваються багатосторонні переговори.На початку засідання, відкритому для преси, Дональд Трамп по черзі представив усіх учасників
Володимир Зеленський під час багатосторонніх переговорів
Президент Франції Емманюель Макрон (на фото із Дональдом Трампом) і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловили відмінну від ідей Дональда Трампа позицію – американський президент вважає, що мирної угоди можна досягти і без попереднього перемир’я. Вони ж заявили про необхідність перемир’я як першого кроку до укладення справедливої мирної угоди, яка б завершила війну Росії проти України
Дональд Трамп та Джорджа Мелоні сидять навпроти президента Фінляндії Олександра Стубба.«Міжнародні медіа можуть запитати, чому тут присутній президент Фінляндії. Думаю, причина полягає в тому, що, можливо, ми й невелика країна, але в нас довгий кордон із Росією – понад 800 миль -– і, звісно, ми маємо власний історичний досвід у відносинах з нею», – сказав Стубб
«Міжнародні медіа можуть запитати, чому тут присутній президент Фінляндії. Думаю, причина полягає в тому, що, можливо, ми й невелика країна, але в нас довгий кордон із Росією – понад 800 миль -– і, звісно, ми маємо власний історичний досвід у відносинах з нею», – сказав Стубб
Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час зустрічі.ЗМІ подають суперечливу інформацію щодо того, що відбулося під час зустрічі: репортер німецького видання Bild Пол Ронцгаймер, Sky News і Reuters заявили, що президент США Дональд Трамп переривав дискусію, щоб зателефонувати лідеру РФ Володимиру Путіну. Водночас телеканал Fox News в ефірі повідомив: Білий дім не підтверджує це повідомлення
ЗМІ подають суперечливу інформацію щодо того, що відбулося під час зустрічі: репортер німецького видання Bild Пол Ронцгаймер, Sky News і Reuters заявили, що президент США Дональд Трамп переривав дискусію, щоб зателефонувати лідеру РФ Володимиру Путіну. Водночас телеканал Fox News в ефірі повідомив: Білий дім не підтверджує це повідомлення

