Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського

Президент РФ Володимир Путін та його радник Юрій Ушаков (п), архівне фото
Президент РФ Володимир Путін та його радник Юрій Ушаков (п), архівне фото

Помічник президента Росії Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови Володимира Путіна і його американського колеги Дональда Трампа заявив уночі 19 серпня, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України та РФ.

«У перебігу телефонної розмови Володимир Путін і Дональд Трамп висловилися на підтримку продовження прямих переговорів між делегаціями Росії та України. У цьому зв’язку, зокрема, обговорювалася ідея про те, що варто б було вивчити можливість підвищення рівня представників української й російської сторін, які беруть участь у переговорах», – сказав Ушаков в оперативному коментарі російській державній агенції «РИА Новости».

Президент США Дональд Трамп за підсумками багатосторонніх переговорів у Білому домі 18 cерпня написав у власній соцмережі Truth Social, що «розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке ще належить визначити».

«Після того, як відбудеться ця зустріч, ми матимемо тристоронню зустріч, у якій могли б узяти участь два президенти та я», – додав президент США.

Повідомленню президента США передували переговори у Вашингтоні – спершу українсько-американські з участю президента Володимира Зеленського, згодом – багатосторонні, до яких приєдналися лідери ЄС, НАТО та європейських країн.

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на цих переговорах заявили про необхідність перемир’я як першого кроку до укладення справедливої мирної угоди, яка б завершила війну Росії проти України.

Макрон і Мерц висловили відмінну від ідей Дональда Трампа позицію – американський президент вважає, що мирної угоди можна досягти і без попереднього перемир’я.

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський на початку спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед офіційними переговорами з Трампом.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG