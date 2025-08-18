Помічник президента Росії Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови Володимира Путіна і його американського колеги Дональда Трампа заявив уночі 19 серпня, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України та РФ.

«У перебігу телефонної розмови Володимир Путін і Дональд Трамп висловилися на підтримку продовження прямих переговорів між делегаціями Росії та України. У цьому зв’язку, зокрема, обговорювалася ідея про те, що варто б було вивчити можливість підвищення рівня представників української й російської сторін, які беруть участь у переговорах», – сказав Ушаков в оперативному коментарі російській державній агенції «РИА Новости».

Президент США Дональд Трамп за підсумками багатосторонніх переговорів у Білому домі 18 cерпня написав у власній соцмережі Truth Social, що «розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке ще належить визначити».

«Після того, як відбудеться ця зустріч, ми матимемо тристоронню зустріч, у якій могли б узяти участь два президенти та я», – додав президент США.

Повідомленню президента США передували переговори у Вашингтоні – спершу українсько-американські з участю президента Володимира Зеленського, згодом – багатосторонні, до яких приєдналися лідери ЄС, НАТО та європейських країн.

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на цих переговорах заявили про необхідність перемир’я як першого кроку до укладення справедливої мирної угоди, яка б завершила війну Росії проти України.

Макрон і Мерц висловили відмінну від ідей Дональда Трампа позицію – американський президент вважає, що мирної угоди можна досягти і без попереднього перемир’я.

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський на початку спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед офіційними переговорами з Трампом.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.