Макрон і Мерц у дискусії з Трампом заявили про необхідність перемир’я у війні РФ та України

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявили про необхідність перемир’я як першого кроку до укладення справедливої мирної угоди, яка б завершила війну Росії проти України. Про це лідери Франції та ФРН сказали 18 травня в Білому домі під час групової дискусії з участю лідерів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка передувала багатостороннім переговорам у закритому форматі.

Макрон і Мерц висловили відмінну від ідей Дональда Трампа позицію – американський президент вважає, що мирної угоди можна досягти і без попереднього перемир’я.

«Усі ми б хотіли, щоб вогонь припинився. Я не можу собі навіть уявити, щоб наступна зустріч може відбуватися без припинення вогню, тому попрацюймо над цим, тиснімо на Росію, адже ми робимо зусилля, щоб настав цей режим припинення вогню – перед тим, як перейдемо до початку тристоронніх переговорів», – наголосив Мерц.

«Ми хочемо, щоб президент поговорив із президентом (очевидно, йдеться про Володимира Зеленського й Володимира Путіна – ред.), і ми побачимо, як це все спрацює. Ніколи не було припинення вогню в тих конфліктах, у завершенні яких я брав участь. 31 рік тривала війна між Конго та Руандою, і навіть минулого тижня ми врегулювали військовий конфлікт між двома великими державами, і там не було припинення вогню. Якщо нам вдасться його досягти, це було б чудово, але якщо його не буде, тоді ми націлені на довготривалий мир», – відповів канцлеру Німеччини президент США.

«Для того, щоб організувати тристоронню зустріч (президентів Трампа, Зеленського й Путіна – ред.), треба досягти перемир’я, щоб зупинилися ці вбивства. І ми всі підтримуємо цю ідею. Для того, щоб досягти довготривалого миру для України та для всього континенту, ми повинні мати безпекові гарантії», – відзначив президент Франції Емманюель Макрон.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію подій із Вашингтона.

У ці хвилини переговори європейських лідерів, очільників НАТО та ЄС і президентів США та України тривають у закритому для преси форматі. За підсумками дискусії очікується оприлюднення спільного меморандуму.

Багатосторонній дискусії передували українсько-американські переговори, які тривали близько години.

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський на початку спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед офіційними переговорами з Трампом.

«Ми надамо Україні дуже добрий захист, дуже добрі гарантії», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.