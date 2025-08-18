Зеленський «скоординував позиції» з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами країн Європи, а також Єврокомісії та НАТО Урсуло фон дер Ляєн перед зустріччю з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 18 серпня.

Він оприлюднив відео зустрічей із лідерами Європи в місцевому українському посольстві.





Зеленський нагадав, що основною метою є надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. За його словами, «від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб», відтак потрібен спільний тиск США та Європи.

«Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом. Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир», – заявив президент.





Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також повідомила про прибуття до Вашингтона разом із Зеленським та лідерами країн Європи:

«Разом ми зустрінемося з президентом США. Ми працюємо, щоб зупинити кровопролиття в Україні. І досягти справедливого та тривалого миру».

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.



