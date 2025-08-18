Зеленський у Вашингтоні зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Кітом Келлогом під час свого візиту до Вашингтона 18 серпня.

«Дякую за зустріч і за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно», – заявив голова держави.

Він висловив готовність надалі працювати «максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку», назвавши ці задачі ключовими.





Президент нагадав про російські атаки вночі проти понеділка, внаслідок яких десятки людей зазнали поранень, серед загиблих є двоє дітей.

«Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був», – додав Зеленський.

Келлог не коментував зустріч публічно. Раніше він повідомив про розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та представником США в НАТО Меттом Вітакером перед зустріччю Зеленського й Трампа сьогодні.





Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.



