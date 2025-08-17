«Історичне рішення»: Зеленський заявив, що США готові взяти участь у гарантіях безпеки для України

Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України, зазначив президент Володимир Зеленський за підсумками «Коаліції охочих» у Брюсселі.

«Було дуже корисно. Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник», – наголосив Зеленський.

За словами президента, США схвалили «історичне рішення» – вони готові взяти участь у гарантіях безпеки для України.

«Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи. Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює. Дякую!» – підсумував Зеленський.



