Зеленський розповів, що саме вважає гарантіями безпеки для України

Президент Володимир Зеленський, спілкуючись з пресою у Брюсселі, пояснив, що саме вважає прийнятними гарантіями безпеки для України.

«Гарантії безпеки – це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії – це може дати тільки Європа. Зброя для цієї армії – це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво. Але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатів Америки. Оце, я вважаю, – гарантії безпеки», – пояснив президент України у відповідь на питання Радіо Свобода під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, чимало питань щодо гарантій безпеки залишаються відкритими. Зокрема, не відомо, чи буде йтися про розміщення західних військ на території України і чи погодяться західні держави закрити небо над Україною.

«Чи є такий захист, як у деяких інших держав в небі? Чи є у нас можливість мати сучасний total number of air defence (повний набір протиповітряної оборони)? Це тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб зрозуміти, що таке гарантії безпеки», – розповів президент.

На питання, як розцінювати заяву президента Росії після перемовин з президентом США про те, що він розуміє, що Україні потрібні гарантії безпеки, Володимир Зеленський відповів, що йому не відомо, про що говорили президенти Росії та США. Водночас, Зеленський заявив, що сигнали від президента Трампа про гарантії безпеки для нього «значно важливіші» за слова президента Путіна.

«Мені здається, це сигнали руської сторони, сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати», – пояснив український президент і підкреслив, що поки що це «просто слова», і що деталі треба обговорювати на тристоронній зустрічі з президентами США та Росії.

Український президент також окреслив, про що разом з європейськими лідерами буде говорити з президентом Трампом на зустрічі у Вашингтоні 18 серпня. Він наполіг, що для укладання мирної угоди потрібне припинення вогню.

«У Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усіх, і якщо їх справді так багато, як ми чули, то знадобиться час, щоб розглянути їх усі. Неможливо зробити це під тиском зброї, тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою», – заявив український президент.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні «Коаліції охочих».

Главу держави зустріла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери потиснули руки та зробили офіційні фото.