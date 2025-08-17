Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні «Коаліції охочих»

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні «Коаліції охочих».

Главу держави зустріла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери потиснули руки та зробили офіційні фото.

Зеленський і фон дер Ляєн проводять переговори, за підсумками яких проведуть пресконференцію.

На 16:00 за Києвом запланована у форматі відеоконференції зустріч «Коаліції охочих», у якій братимуть участь європейські лідери, фон дер Ляєн та Зеленський.

Після завершення засідання частина його учасників вирушає до Вашингтона, де 18 серпня відбудуться переговори президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа. Свою участь у візиті вже підтвердили президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте.