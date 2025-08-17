Доступність посилання

Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні «Коаліції охочих»

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, фото ілюстративне
Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні «Коаліції охочих».

Главу держави зустріла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери потиснули руки та зробили офіційні фото.

Зеленський і фон дер Ляєн проводять переговори, за підсумками яких проведуть пресконференцію.

На 16:00 за Києвом запланована у форматі відеоконференції зустріч «Коаліції охочих», у якій братимуть участь європейські лідери, фон дер Ляєн та Зеленський.

Після завершення засідання частина його учасників вирушає до Вашингтона, де 18 серпня відбудуться переговори президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа. Свою участь у візиті вже підтвердили президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

