Україна запровадила санкції проти російських виробників дронів з використанням ШІ – указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу, спрямований на виробників дронів із використанням штучного інтелекту (ШІ). Про це йдеться в указі №599/2025, оприлюдненому на сайті глави держави.

Радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що використання ШІ у дронах «підвищує автономність, точність і стійкість до засобів РЕБ, дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора». «Для створення таких дронів критично важливими є сучасна електронна компонентна база та значні обчислювальні ресурси. Саме на компаніях, які забезпечують ці можливості, зосереджено увагу в підготовленому санкційному пакеті», – вказав Власюк.

Серед юридичних осіб, що яких запроваджені санкції, фігурують:

«Прогматік» – виробник БпЛА «Мікроб 10», малогабаритного FPV-дрона-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі ШІ;

«Розумні птахи» – виробник БпЛА «Сорока», FPV-дрона-камікадзе з бойовим навантаженням до 3,5 кілограма. Оснащений оптичною системою утримання цілі та здатний автоматично долати зони радіотіні й перешкоди РЕБ;

китайські компанії Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry – постачальники ключових компонентів для «Шахедів» та інших БпЛА: навігаційних приймачів, двигунів, маршрутизаторів, камер, мікросхем, транзисторів, резисторів та резонаторів;

Центр технологій штучного інтелекту «Нейролаб» – розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, які забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів (камери, радари тощо). Для цього залучаються значні обчислювальні ресурси, які надають учасники АНО «ЦТШІ Нейролаб»;

Центр безпілотних систем та технологій (ЦБСТ) – російська організація, створена для впровадження інновацій у сфері безпілотних систем і технологій.





Раніше радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що російські військові використовують для ударів по Україні чотири модифікації безпілотників на основі іранських «Шахедів».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.