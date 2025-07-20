ОП: Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти п’яти блогерів і російських воєнкорів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, якими ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції. Відповідний документ від 20 липня опублікований на сайті голови держави.

Як повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі Радіо Свобода, запроваджено санкції проти 5 осіб – трьох громадян України та двох громадян РФ – за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації.

За його словами, йдеться про:

блогерів, які виправдовують державу-агресора та її дії, а також перешкоджають захисту України та її людей, чим створюють загрозу національним інтересам України

російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських телеграм-каналів, які поширюють меседжі про підтримку окупаційних військ, глорифікують учасників так званої «СВО» та виправдовують воєнні злочини РФ.

Він також закликав Міністерство закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Президент Володимир Зеленський 27 червня увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу й інших учасників «Групи семи» на Росію й пов’язані держави.

За його словами, це рішення спрямоване на «максимально жорсткі наслідки для Російської Федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну».



