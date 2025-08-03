Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 94 фізичних і 5 юридичних осіб

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 94 фізичних і 5 юридичних осіб, зокрема, капітани російського тіньового флоту, йдеться у відповідному указі №578/2025 від 3 серпня, котрий був опублікований на сайті глави держави.

Згідно з додатком №1 до указу, Зеленський запровадив санкції проти 94 фізичних осіб – громадян Російської Федерації, Ірану, Пакистану, М’янми, КНР, Бангладешу, Індії та Грузії.

У додатку №2 міститься список із п'яти юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції.

Відповідно до указу, застосовуються наступні обмеження як: позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

«Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування», – зазначено у документі.

Як прокоментував Володимир Зеленський у зверненні, вже підготовлені три санкційні пакети. «…перший пакет уже сьогодні застосований. Санкції проти капітанів російського тіньового флоту, і будемо синхронізовувати все це – всі ці пакети – з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій», – додав президент.