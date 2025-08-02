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«Мертва рука» і ядерне попередження: Трамп відповів Медведєву

Дональд Трамп і Дмитро Медведєв, колаж
Дональд Трамп і Дмитро Медведєв, колаж

1 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що віддав розпорядження про передислокацію двох американських атомних субмарин у «відповідні райони» у відповідь на «підбурливі заяви» експрезидента РФ Дмитра Медведєва. Повідомлення Трампа в соціальній мережі Truth викликало підвищену увагу в Сполучених Штатах. До публічних попереджень, пов’язаних із можливим застосуванням ядерної зброї, він вдається вперше за час свого нового президентського терміну.

Передислокація ядерних субмарин – несподівана відповідь президента США Дональда Трампа на допис, зроблений нинішнім заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим у телеграмі 31 липня.

У ньому Медведєв назвав попередження Дональда Трампа про намір запровадити санкції проти Росії та покупців її нафти «грою в ультиматуми» і запропонував президентові США не забувати, що кожен новий ультиматум – «крок до війни не між Росією й Україною, а з його власною країною». «Нехай [Трамп] згадає свої улюблені фільми про «ходячих мерців», а також те, наскільки небезпечною може бути неіснуюча в природі «мертва рука», – написав Медведєв.

Під «мертвою рукою» експрезидент Росії, ймовірно, мав на увазі систему «Периметр», яка була створена за часів СРСР для нібито автоматичного запуску ядерних ракет у разі ядерного удару по Росії.

Пізніше у п’ятницю ввечері Трамп підтвердив, що ядерні підводні човни США «наблизилися до Росії».

Деактивована балістична ракета середньої дальності радянської епохи SS-4, здатна нести ядерний боєзаряд
Деактивована балістична ракета середньої дальності радянської епохи SS-4, здатна нести ядерний боєзаряд

Як зазначають військові експерти, переміщення атомних підводних човнів з балістичними ядерними ракетами, які несуть постійне бойове чергування в різних частинах світу, – справа рутинна. З короткого повідомлення президента Трампа в соціальній мережі неможливо зрозуміти, чи йдеться про відправлення на чергування двох додаткових субмарин, чи про переміщення тих, що вже були на чергуванні, ближче до кордонів Росії.

З практичного погляду поява таких підводних човнів поблизу Росії навряд чи щось змінює, оскільки їхнє озброєння – міжконтинентальні балістичні ракети з необмеженим радіусом дії.

Інша можливість, пише газета Wall Street Journal, цитуючи колишнього співробітника Пентагону, – президент має на увазі так звані атакувальні атомні підводні човни, призначені для знищення субмарин і надводних кораблів противника. Ці субмарини можуть використовуватись для нейтралізації російських стратегічних підводних човнів у разі конфлікту з Росією, американські підводні човни також можуть завдавати ударів по наземних цілях неядерними боєзарядами.

Є й інший варіант, про який пише New York Times. Оскільки переміщення підводних човнів – один із найбільш охоронюваних секретів Пентагону, ми, найімовірніше, не дізнаємося, чи послідують за словами президента дії, чи він просто намагається вселити Кремлю повагу до своїх попереджень.

Американський атомний підводний човен USS Michigan
Американський атомний підводний човен USS Michigan

Представники Білого дому і Пентагону відмовилися коментувати заяви президента Трампа. Сам президент за кілька годин по тому у відповідь на запитання репортерів пояснив, що «колишній президент Росії виступив із погрозами, і ми маємо намір захистити наш народ».

Американські спостерігачі розглядають останнє попередження Дональда Трампа в контексті його дедалі виразнішого протистояння з Кремлем. У середині липня він дав Росії 50 днів на підготовку до серйозного мирного процесу з Україною. Минулого тижня він скоротив цей термін до 10–12 днів, поскаржившись на те, що Росія запекло обстрілює і бомбардує українські міста.

Саме це застереження і викликало «дурну й підбурливу», за словами Трампа, заяву Медведєва, у відповідь на яку Дональд Трамп вирішив вдатися до ядерного попередження.

Очільник Росії Володимир Путін (праворуч) і тодішній прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Москва, 22 червня 2017 року
Очільник Росії Володимир Путін (праворуч) і тодішній прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Москва, 22 червня 2017 року

Готовність президента Трампа скористатися аргументом, до якого нерідко вдавався Володимир Путін, здивувала коментаторів хоча б тому, що лише минулого тижня він публічно висловив бажання зберегти обмеження на розміри ядерних арсеналів Росії та Сполучених Штатів після завершення терміну дії договору СНВ-3 у лютому наступного року.

«Якщо Дональд Трамп справді занепокоєний російською ядерною зброєю, він має розпочати серйозні переговори з російською стороною, щоб зберегти ліміти на величезні американські та російські ядерні арсенали», – сказав в інтерв’ю Wall Street Journal голова американської Асоціації з контролю над озброєннями Дерріл Кімбалл.

У мене порада Росії: не погрожуйте Трампу і не ігноруйте крайній термін, установлений ним
Марк Тіссен.

Коментатор телеканалу Fox News і газети Washington Post Марк Тіссен вважає, що таким неординарним попередженням Трамп намагається струснути російське керівництво, закликати людей у Кремлі не помилятися щодо того, з ким мають справу: це більше не «сонний Джо Байден», про якого пише Медведєв.

«У мене проста порада для Росії: не погрожуйте Дональду Трампу і не ігноруйте крайній термін, установлений ним. Трамп дав чітко зрозуміти, що Путін має розпочати переговори, якщо цього не станеться – будуть серйозні наслідки, включаючи озброєння України і руйнівні санкції проти російської нафтової індустрії», – каже Марк Тіссен.

Останній раз президент Трамп використовував публічно ядерний аргумент у заочній полеміці з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у 2018 році, нагадавши, що американська ядерна кнопка набагато більша за північнокорейську.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (праворуч) і очільник Росії Володимир Путін. Пхеньян, 19 червня 2024 року
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (праворуч) і очільник Росії Володимир Путін. Пхеньян, 19 червня 2024 року

У 2016 році після обрання на перший президентський термін Трамп написав у тодішньому твітері, що США повинні «значно зміцнити й розширити американські ядерні можливості». Тоді це викликало занепокоєння щодо початку нової гонки ядерних озброєнь, але останніми роками кількість американських ядерних боєголовок залишалася на тому ж рівні.


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