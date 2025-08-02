«Мертва рука» і ядерне попередження: Трамп відповів Медведєву

1 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що віддав розпорядження про передислокацію двох американських атомних субмарин у «відповідні райони» у відповідь на «підбурливі заяви» експрезидента РФ Дмитра Медведєва. Повідомлення Трампа в соціальній мережі Truth викликало підвищену увагу в Сполучених Штатах. До публічних попереджень, пов’язаних із можливим застосуванням ядерної зброї, він вдається вперше за час свого нового президентського терміну.

Передислокація ядерних субмарин – несподівана відповідь президента США Дональда Трампа на допис, зроблений нинішнім заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим у телеграмі 31 липня.

У ньому Медведєв назвав попередження Дональда Трампа про намір запровадити санкції проти Росії та покупців її нафти «грою в ультиматуми» і запропонував президентові США не забувати, що кожен новий ультиматум – «крок до війни не між Росією й Україною, а з його власною країною». «Нехай [Трамп] згадає свої улюблені фільми про «ходячих мерців», а також те, наскільки небезпечною може бути неіснуюча в природі «мертва рука», – написав Медведєв.

Під «мертвою рукою» експрезидент Росії, ймовірно, мав на увазі систему «Периметр», яка була створена за часів СРСР для нібито автоматичного запуску ядерних ракет у разі ядерного удару по Росії.

Пізніше у п’ятницю ввечері Трамп підтвердив, що ядерні підводні човни США «наблизилися до Росії».

Як зазначають військові експерти, переміщення атомних підводних човнів з балістичними ядерними ракетами, які несуть постійне бойове чергування в різних частинах світу, – справа рутинна. З короткого повідомлення президента Трампа в соціальній мережі неможливо зрозуміти, чи йдеться про відправлення на чергування двох додаткових субмарин, чи про переміщення тих, що вже були на чергуванні, ближче до кордонів Росії.

З практичного погляду поява таких підводних човнів поблизу Росії навряд чи щось змінює, оскільки їхнє озброєння – міжконтинентальні балістичні ракети з необмеженим радіусом дії.

Інша можливість, пише газета Wall Street Journal, цитуючи колишнього співробітника Пентагону, – президент має на увазі так звані атакувальні атомні підводні човни, призначені для знищення субмарин і надводних кораблів противника. Ці субмарини можуть використовуватись для нейтралізації російських стратегічних підводних човнів у разі конфлікту з Росією, американські підводні човни також можуть завдавати ударів по наземних цілях неядерними боєзарядами.

Є й інший варіант, про який пише New York Times. Оскільки переміщення підводних човнів – один із найбільш охоронюваних секретів Пентагону, ми, найімовірніше, не дізнаємося, чи послідують за словами президента дії, чи він просто намагається вселити Кремлю повагу до своїх попереджень.

Представники Білого дому і Пентагону відмовилися коментувати заяви президента Трампа. Сам президент за кілька годин по тому у відповідь на запитання репортерів пояснив, що «колишній президент Росії виступив із погрозами, і ми маємо намір захистити наш народ».

Американські спостерігачі розглядають останнє попередження Дональда Трампа в контексті його дедалі виразнішого протистояння з Кремлем. У середині липня він дав Росії 50 днів на підготовку до серйозного мирного процесу з Україною. Минулого тижня він скоротив цей термін до 10–12 днів, поскаржившись на те, що Росія запекло обстрілює і бомбардує українські міста.

Саме це застереження і викликало «дурну й підбурливу», за словами Трампа, заяву Медведєва, у відповідь на яку Дональд Трамп вирішив вдатися до ядерного попередження.

Готовність президента Трампа скористатися аргументом, до якого нерідко вдавався Володимир Путін, здивувала коментаторів хоча б тому, що лише минулого тижня він публічно висловив бажання зберегти обмеження на розміри ядерних арсеналів Росії та Сполучених Штатів після завершення терміну дії договору СНВ-3 у лютому наступного року.

«Якщо Дональд Трамп справді занепокоєний російською ядерною зброєю, він має розпочати серйозні переговори з російською стороною, щоб зберегти ліміти на величезні американські та російські ядерні арсенали», – сказав в інтерв’ю Wall Street Journal голова американської Асоціації з контролю над озброєннями Дерріл Кімбалл.

У мене порада Росії: не погрожуйте Трампу і не ігноруйте крайній термін, установлений ним

Коментатор телеканалу Fox News і газети Washington Post Марк Тіссен вважає, що таким неординарним попередженням Трамп намагається струснути російське керівництво, закликати людей у Кремлі не помилятися щодо того, з ким мають справу: це більше не «сонний Джо Байден», про якого пише Медведєв.

«У мене проста порада для Росії: не погрожуйте Дональду Трампу і не ігноруйте крайній термін, установлений ним. Трамп дав чітко зрозуміти, що Путін має розпочати переговори, якщо цього не станеться – будуть серйозні наслідки, включаючи озброєння України і руйнівні санкції проти російської нафтової індустрії», – каже Марк Тіссен.

Останній раз президент Трамп використовував публічно ядерний аргумент у заочній полеміці з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у 2018 році, нагадавши, що американська ядерна кнопка набагато більша за північнокорейську.

У 2016 році після обрання на перший президентський термін Трамп написав у тодішньому твітері, що США повинні «значно зміцнити й розширити американські ядерні можливості». Тоді це викликало занепокоєння щодо початку нової гонки ядерних озброєнь, але останніми роками кількість американських ядерних боєголовок залишалася на тому ж рівні.



