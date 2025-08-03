Посол США при НАТО очікує прориву від візиту Віткоффа до Москви

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що постачання американської зброї до України поверне РФ за стіл переговорів, а візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви може привести до прориву.



«Президент Трамп досить чітко дав зрозуміти, що ця війна в Україні не

буде вирішена на полі бою, Зрештою, це має бути вирішено шляхом переговорів. Тому я сподіваюся, що Сполучені Штати, продаючи нашу зброю союзникам по НАТО, повернуть росіян за стіл переговорів і дійсно досягнуть припинення вогню», – сказав він в ефірі телеканалу WHO 13 News.



За його словами, спеціальний посланник США Стів Віткофф цими вихідними перебуває з візитом в Москві.



«Сподіваюся, що він зможе здійснити прорив», – додав Вітакер.



Про майбутній візит Віткоффа до столиці РФ раніше повідомляв президент США Дональд Трамп.

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29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що слова президента США наближають його до війни з РФ.

31 липня президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував Росію – після чергового російського удару по Києву. Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.