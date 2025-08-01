Трамп після чергового удару РФ по Києву назвав дії Росії «огидними» й пообіцяв нові санкції

Президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував Росію – після чергового російського удару по Києву, внаслідок якого загинули 16 людей, зокрема двоє дітей, ще десятки зазнали поранень. Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.

«Думаю, те, що вони роблять, – огидно», – сказав Трамп журналістам у Білому домі 31 липня.

«Я думаю, що те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине», – додав він.

За словами президента США, Сполучені Штати планують запровадити нові санкції проти Москви. Деталей він не уточнив, але додав: «не знаю, чи турбують його санкції», маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

Західні країни запровадили низку фінансових заходів проти Росії, намагаючись позбавити Кремль фінансування, необхідного для ведення війни проти України.

Президент США заявив, що його спеціальний посланець Стів Віткофф вирушить до Москви після поїздки до Ізраїлю, де він обговорює ситуацію в Газі з ізраїльськими чиновниками.

«Він їде до Росії. Хочете вірте, хочете ні», – сказав Трамп журналістам.

Ці зауваження пролунали через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський закликав до «зміни режиму» в Кремлі, заявивши, що це єдиний спосіб запобігти спробам Росії «дестабілізувати» регіон у майбутньому.

Тим часом, 31 липня в Організації Об’єднаних Націй високопоставлений американський дипломат Джон Келлі заявив Раді безпеки, що Трамп непохитний щодо оголошеного дедлайну до 8 серпня для досягнення угоди про припинення вогню в Україні.

«І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня», – сказав він.

Окремо державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після шести місяців дипломатичних переговорів Трамп незабаром буде змушений вирішити, як продовжувати свої зусилля щодо припинення вогню, якщо одна зі сторін відмовиться прийняти перемир’я.

Рубіо сказав, що американські й російські чиновники провели переговори щодо війни РФ проти України, але Вашингтон не побачив «жодного прогресу».

Трамп, який заявив, що він «дуже розчарований» Путіним за відмову зупинити війну, 29 липня оголосив, що скоротить раніше оголошений 50-денний термін для досягнення російським лідером угоди про припинення вогню до «10-12 днів».

Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять нові мита на Росію, якщо вона відмовиться прийняти припинення вогню. Зеленський заявив, що готовий прийняти таке перемир’я, і запропонував пряму зустріч із Путіним, яку Кремль відхилив.

Речник Путіна Дмитро Пєсков 29 липня дав коротку відповідь на 10-12-денний дедлайн, заявивши, що Кремль «взяв до уваги» коментарі Трампа.

У той час, як прогресу щодо припинення вогню немає, удари Росії, що призводять до загибелі цивільних, тривають. Зокрема, внаслідок російської атаки з використанням ракет і безпілотників у ніч на 31 липня в Києві загинули щонайменше 16 людей, зокрема двоє дітей, і понад півтори сотні – постраждали.

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через цей удар.