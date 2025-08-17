Доступність посилання

«Україна має стати сталевим дикобразом»: фон дер Ляєн – щодо позиції ЄС перед зустріччю з Трампом

За словами фон дер Ляєн, Україна має отримати гарантії безпеки, щоб утримати свій суверенітет та територіальну цілісність

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС та України перед переговорами з Дональдом Трампом під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським.

«Україна має стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник», – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, Україна має отримати гарантії безпеки, щоб утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, також не може бути жодних обмежень щодо ЗСУ та допомоги від інших країн.

Також вона привітала наміри президента США докластися до гарантій безпеки, які будуть схожими на п'яту статтю НАТО. ЄС і «Коаліція охочих» готові зробити свій внесок.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні «Коаліції охочих».

Главу держави зустріла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери потиснули руки та зробили офіційні фото.

