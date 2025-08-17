У РФ число потерпілих через вибух на збройовому заводі зросло до 135, загиблих – 11

До 135 зросло число потерпілих унаслідок вибуху на збройовому заводі «Еластик» у Рязанській області, який 15 серпня забрав життя 11 співробіників. Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС із посиланням на оперативний штаб.

«Медична допомога надана 135 людям, з них 32 госпіталізовані. 17 направлені у федеральні центри міста Москви, з них 14 тяжких, троє – середнього ступеня тяжкості. 15 осіб перебувають у лікувальному закладі Рязані, з них троє тяжких, інші – середнього ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

18 серпня оголошене в Рязанській області днем жалоби.

Уранці 15 серпня в пороховому цеху заводу, який виробляє боєприпаси та авіаційну зброю, сталися пожежа та вибух. Будівля цеху повністю зруйнована. Попередньою причиною інциденту назвали порушення техніки безпеки.

Завод, за даними на 2021 рік, виготовляє ракети для реактивної артилерії, різні види авіаційного озброєння й газогенератори для підводних човнів, пише Російська служба Радіо Свобода.

У жовтні 2021 року вибух стався на збройовому заводі «Розряд», що розташовувався на території «Еластика», тоді загинули 17 людей.