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У Росії не виявили живих на місці вибуху на пороховому заводі, число жертв зросло до 16

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Співробітники рятувальних служб не виявили живих людей на місці пожежі та вибуху на пороховому заводі поблизу міста Рязань у Росії, таким чином число загиблих зросло до 16, повідомляють російські інформагенції 22 жовтня.

У попередніх повідомленнях ішлося про сім жертв і дев’ятьох зниклих безвісти. Ще одну людину з сильними опіками госпіталізували.

Як повідомляє агенція ТАСС, коли на місце прибули пожежники, горів одноповерховий цех № 304 зі зберігання пороху.

За даними МНС, о 08:22 надійшла інформація про пожежу в селищі Лісове Шиловського району Рязанської області, де в результаті порушення технологічного процесу сталася пожежа на території одного з цехів заводу «Еластик».

Сама будівля цеху зруйнувалася, збереглися поодинокі конструкції, але всередині все вигоріло.

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