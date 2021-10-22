У Росії не виявили живих на місці вибуху на пороховому заводі, число жертв зросло до 16

Співробітники рятувальних служб не виявили живих людей на місці пожежі та вибуху на пороховому заводі поблизу міста Рязань у Росії, таким чином число загиблих зросло до 16, повідомляють російські інформагенції 22 жовтня.

У попередніх повідомленнях ішлося про сім жертв і дев’ятьох зниклих безвісти. Ще одну людину з сильними опіками госпіталізували.

Як повідомляє агенція ТАСС, коли на місце прибули пожежники, горів одноповерховий цех № 304 зі зберігання пороху.

За даними МНС, о 08:22 надійшла інформація про пожежу в селищі Лісове Шиловського району Рязанської області, де в результаті порушення технологічного процесу сталася пожежа на території одного з цехів заводу «Еластик».

Сама будівля цеху зруйнувалася, збереглися поодинокі конструкції, але всередині все вигоріло.