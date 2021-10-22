У Росії сталася пожежа на заводі з виробництва пороху, є загиблі і поранені

Щонайменше 5 людей загинули і 10 зникли безвісти внаслідок пожежі в пороховому цеху поблизу російського міста Рязань, повідомляє агенція «Інтерфакс» із посиланням на інформоване джерело.

На місці пожежі чутні вибухи.

У російському Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій підтвердили повідомлення про пожежу, додавши, що є постраждалі. «У результаті технологічного процесу сталося загоряння на території одного з цехів (підприємства) «Еластик». Площа пожежі встановлюється», – сказали у відомстві.

Як стверджують в МНС, загрози населенню немає.