ФСБ вказала росіянам 60 тем, на які краще не говорити

ФСБ Росії затвердило перелік несекретних даних, за збір і поширення яких можна стати «іноземним агентом». Створення такого переліку передбачене поправкою до закону про «іноземних агентів», ухваленого 2020 року.

Росіянам краще забути все, що вони знають про армію і освоєння космосу, і про всі теми, які входять у перелік із 60 пунктів, який міститься у наказі Федеральної служби безпеки Російської Федерації «Про затвердження Переліку відомостей в області військової, військово-технічній діяльності Російської Федерації, які при їх отриманні

іноземною державою,

її державними органами,

міжнародною або іноземною організацією,

іноземними громадянами

або особами без громадянства можуть бути використані проти безпеки Російської Федерації».

За порушення цього наказу ФСБ будь-яка людина – як громадянин Росії, так і іншої держави – може бути внесена до реєстру «іноземних агентів», повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Краще взагалі не розмовляти на теми, які входять в оприлюднений перелік, щоб випадково не видати важливу інформацію іноземцю, який раптом трапиться на шляху.

Що ж це за заборонені теми?

Бачили танки? А їх немає!

Перший пункт наказу ФСБ – це відомості про оцінку і прогнози розвитку військово-політичної, стратегічної обстановки.

У квітні цього року Росія зосередила війська на кордоні з Україною. Це найбільша в історії угрупування російських військ поблизу українських кордонів – до 100 тисяч військових, стверджував верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про дислокацію військ журналісти, зокрема дотепер, дізнавалися із соцмереж – там очевидці публікували відео з військовою технікою.

«Відомості про місцезнаходження, озброєнні і чисельність збройних сил Росії» теж не можна передавати іноземним організаціям і громадянам (третій пункт наказу ФСБ).

Чи прийде ФСБ додому до людини, яка завантажить в іноземний фейсбук відео з танком, який проїхав під вікном , сказати поки складно.

Не розслідувати власне отруєння

Знамените розслідування Олексія Навального про його отруйників з ФСБ, яке він робив разом з громадянином Болгарії Христо Грозєвим, зараз би порушило багато пунктів з наказу ФСБ.

Тут і розголошення персональних даних, і розголошення відомостей про діяльність співробітників спецслужб. Якби Олексій Навальний не сидів у в'язниці, його б, напевно, визнали «іноагентом».

Забути слово «дідівщина»

У жовтні 2019 року строковик Раміль Шамсутдинов розстріляв з автомата вісьмох товаришів по службі в закритому селищі Гірське у Забайкальському краї Росії. Батько Шамсутдінова говорив, що причиною такого вчинку були нестатутні відносини і «дідівщина».

Цей інцидент активно висвітлювався ЗМІ, але якщо розповісти про нього іноземцю, можна порушити 14-й пункт наказу ФСБ – розголошення відомостей про морально-психологічному клімат у військах – і стати «іноагентом».

Шостий пункт того ж наказу – відомості про проходження військової служби. Чи означає це, що не можна розповідати іноземцям навіть про те, що людина служить в армії?

Вибухи, про які краще промовчати

У серпні 2019 року на території артилерійської частини під Красноярськом прогриміли вибухи. Причиною стала пожежа під час розвантажувальних робіт. Загинула одна людина, ще вісім постраждали.

У наказі ФСБ є пункт і на цей рахунок – не можна розголошувати відомості про місця зберігання зброї та боєприпасів. Якщо у вас на очах вибухнув військовий склад – доведеться сто разів подумати, перш ніж розповісти про це комусь, адже будь-хто може опинитися «іноземним агентом».

Несекретні секрети «Роскосмосу»

Держкорпорацію «Роскосмос» наказ ФСБ захищає особливо ретельно.

Не можна розповідати про її фінансах, річну звітність та цільові програми.

Примітний 37-й пункт наказу: «Відомості про проблеми, в тому числі фінансово-економічні, що стримують розвиток державної корпорації по космічної діяльності «Роскосмос».

Втім, кореспондент газети «Комерсант» Іван Сафронов, який багато років писав про держкорпорацію «Роскосмос» і навіть згодом влаштувався туди на роботу, вже перебуває в СІЗО через звинувачення ФСБ в державній зраді. Зараз його також могли б визнати «іноагентом».

У п'ятницю затвердження списку «відомостей, які можуть бути використані проти безпеки Росії» прокоментував прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що Кремль його не складав, і порекомендував звертатися за коментарями в ФСБ.

Відповідаючи на питання, чи небезпечний цей список для свободи слова в Росії, Пєсков порадив дивитися «правозастосувальний бік і оцінювати кожен конкретний випадок, якщо такі матимуть місце».