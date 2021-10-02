ФСБ вказала росіянам 60 тем, на які краще не говорити

ФСБ Росії затвердило перелік несекретних даних, за збір і поширення яких можна стати «іноземним агентом». Створення такого переліку передбачене поправкою до закону про «іноземних агентів», ухваленого 2020 року.
Росіянам краще забути все, що вони знають про армію і освоєння космосу, і про всі теми, які входять у перелік із 60 пунктів, який міститься у наказі Федеральної служби безпеки Російської Федерації «Про затвердження Переліку відомостей в області військової, військово-технічній діяльності Російської Федерації, які при їх отриманні
- іноземною державою,
- її державними органами,
- міжнародною або іноземною організацією,
- іноземними громадянами
- або особами без громадянства можуть бути використані проти безпеки Російської Федерації».
За порушення цього наказу ФСБ будь-яка людина – як громадянин Росії, так і іншої держави – може бути внесена до реєстру «іноземних агентів», повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Краще взагалі не розмовляти на теми, які входять в оприлюднений перелік, щоб випадково не видати важливу інформацію іноземцю, який раптом трапиться на шляху.
Що ж це за заборонені теми?
Бачили танки? А їх немає!
- Перший пункт наказу ФСБ – це відомості про оцінку і прогнози розвитку військово-політичної, стратегічної обстановки.
У квітні цього року Росія зосередила війська на кордоні з Україною. Це найбільша в історії угрупування російських військ поблизу українських кордонів – до 100 тисяч військових, стверджував верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Про дислокацію військ журналісти, зокрема дотепер, дізнавалися із соцмереж – там очевидці публікували відео з військовою технікою.
- «Відомості про місцезнаходження, озброєнні і чисельність збройних сил Росії» теж не можна передавати іноземним організаціям і громадянам (третій пункт наказу ФСБ).
Чи прийде ФСБ додому до людини, яка завантажить в іноземний фейсбук відео з танком, який проїхав під вікном , сказати поки складно.
Не розслідувати власне отруєння
Знамените розслідування Олексія Навального про його отруйників з ФСБ, яке він робив разом з громадянином Болгарії Христо Грозєвим, зараз би порушило багато пунктів з наказу ФСБ.
Тут і розголошення персональних даних, і розголошення відомостей про діяльність співробітників спецслужб. Якби Олексій Навальний не сидів у в'язниці, його б, напевно, визнали «іноагентом».
Забути слово «дідівщина»
У жовтні 2019 року строковик Раміль Шамсутдинов розстріляв з автомата вісьмох товаришів по службі в закритому селищі Гірське у Забайкальському краї Росії. Батько Шамсутдінова говорив, що причиною такого вчинку були нестатутні відносини і «дідівщина».
Цей інцидент активно висвітлювався ЗМІ, але якщо розповісти про нього іноземцю, можна порушити 14-й пункт наказу ФСБ – розголошення відомостей про морально-психологічному клімат у військах – і стати «іноагентом».
Шостий пункт того ж наказу – відомості про проходження військової служби. Чи означає це, що не можна розповідати іноземцям навіть про те, що людина служить в армії?
Вибухи, про які краще промовчати
У серпні 2019 року на території артилерійської частини під Красноярськом прогриміли вибухи. Причиною стала пожежа під час розвантажувальних робіт. Загинула одна людина, ще вісім постраждали.
У наказі ФСБ є пункт і на цей рахунок – не можна розголошувати відомості про місця зберігання зброї та боєприпасів. Якщо у вас на очах вибухнув військовий склад – доведеться сто разів подумати, перш ніж розповісти про це комусь, адже будь-хто може опинитися «іноземним агентом».
Несекретні секрети «Роскосмосу»
Держкорпорацію «Роскосмос» наказ ФСБ захищає особливо ретельно.
Не можна розповідати про її фінансах, річну звітність та цільові програми.
Примітний 37-й пункт наказу: «Відомості про проблеми, в тому числі фінансово-економічні, що стримують розвиток державної корпорації по космічної діяльності «Роскосмос».
Втім, кореспондент газети «Комерсант» Іван Сафронов, який багато років писав про держкорпорацію «Роскосмос» і навіть згодом влаштувався туди на роботу, вже перебуває в СІЗО через звинувачення ФСБ в державній зраді. Зараз його також могли б визнати «іноагентом».
У п'ятницю затвердження списку «відомостей, які можуть бути використані проти безпеки Росії» прокоментував прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що Кремль його не складав, і порекомендував звертатися за коментарями в ФСБ.
Відповідаючи на питання, чи небезпечний цей список для свободи слова в Росії, Пєсков порадив дивитися «правозастосувальний бік і оцінювати кожен конкретний випадок, якщо такі матимуть місце».
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