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09 Серпень 2019, Київ 21:21
Новини | Міжнародні

Росія: склад боєприпасів знову вибухає, 8 людей поранено

Місцеві жителі спостерігають за вибухами в Ачинському районі Красноярського краю Росії, 5 серпня 2019 року

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Щонайменше вісім людей отримали поранення внаслідок нових вибухів на складі боєприпасів у Красноярському краї Росії 9 серпня, повідомляють російські ЗМІ. При цьому, як стверджує прес-служба Центрального військового округу, вибухи спричинила блискавка.

За повідомленням, громовідводи сховища боєприпасів були пошкоджені попередніми вибухами, тож блискавка влучила у штабель із боєприпасами, вони зайнялися і вибухнули.

Інформаційне агентство «Інтерфакс» із посиланням на лікарню Ачинського району повідомляє, що вісім постраждалих, яких доставили в лікарню, є цивільними та отримали не критичні ушкодження.

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За даними агентства, мешканців села Кам’янка поблизу складів знову евакуюють. Аналогічну інформацію отримало Радіо Свобода 8 серпня.

Натомість російська державна новинна агенція ТАСС, також цитуючи лікарів, заявляє, що серед постраждалих – один військовий, двоє поліцейських і п’ятеро цивільних, а їхні поранення «помірно серйозні».

5 серпня сталася серія вибухів на складі боєприпасів військової частини, розташованої в п’яти кілометрах від селища Кам'янка Ачинського району. Постраждали 12 людей.

Майже 16 тисяч людей були евакуйовані після початку вибухів. Вважалося, що небезпека минула, і деякі цивільні встигли повернутися до своїх домівок.

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