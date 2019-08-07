Greenpeace: «перелому» в боротьбі з пожежами у Сибіру немає

Екологи з російського відділення Greenpeace заперечують слова губернатора Красноярського краю Росії Олександра Усса, який заявив, що в регіоні «настав радикальний перелом у боротьбі з вогняною стихією».

За інформацією російського відділення екологічної організації, площа лісових пожеж у Сибіру продовжує зростати.

За останню добу, за даними екологів, ситуація погіршилася: 6 серпня площа лісових пожеж становила 4,5 мільйона гектарів, в той час як за день до цього була 4,3 мільйона.

У Greenpeace повідомили, що в Сибіру гасять всього лише шість відсотків пожеж.

Губернатор Красноярського краю, який раніше стверджував, що лісові пожежі «це звичайне природне явище, боротися з яким безглуздо, а може, навіть десь і шкідливо», напередодні заявив, що в регіоні стався «радикальний перелом в боротьбі з вогняною стихією». Конкретних даних чиновник не наводив.

Раніше в Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії заявили, що основною причиною лісових пожеж у Сибіру є необережне поводження з вогнем. У «Рослісгоспі» заявили, що лісові пожежі почалися через сухі грози.

До початку серпня площа пожеж у Сибіру досягла майже трьох мільйонів гектарів. Тільки після того, як площа палаючого лісу за місяць зросла втричі – з одного мільйона гектарів, чиновники вирішили гасити «закриті осередки в зоні контролю», гасіння яких раніше було визнано неефективним через великі витрати.

«Роскосмос» опублікував фотографії, на яких видно, як виглядають пожежі з орбіти. Дим від пожеж, за даними NASA, досяг Аляски і Канади.

1 серпня в Красноярську порушили першу кримінальну справу через пожежі. Співробітників крайового Міністерства лісового господарства звинувачують в халатності. Число підозрюваних не розголошують.