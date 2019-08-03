У Росії порахували збитки від лісових пожеж

Збиток від лісових пожеж в Росії за перші шість місяців 2019 року склав майже два з половиною мільярди рублів (це близько одного мільярда гривень). Про це повідомила російська Рахункова палата.

Всього, за даними відомства, за цей період виникло понад 7500 пожеж. Основними причинами Рахункова палата назвала, зокрема, брак фінансування, відсутність необхідної техніки та неукомплектованість пожежної охорони в регіонах. Місцева влада часто відмовлялася гасити вогонь, стверджуючи, що він не становить загрози людям.

За цей тиждень площа лісових пожеж у Сибіру зросла на 60 відсотків і до 31 липня перевищила 3 мільйони гектарів. У Красноярському краї, Іркутській області, Бурятії і Якутії діє режим надзвичайної ситуації. Дим від сибірських пожеж дійшов до американської Аляски і частини Канади. Допомогу США в гасінні пожеж у Сибіру російському лідеру Володимиру Путіну запропонував його американський колега Дональд Трамп.

Уже відомо про кримінальну справу щодо співробітників міністерства лісового господарства Красноярського краю. Слідчі вважають, що посадові особи з березня не вживали необхідних дій для ліквідації загорянь. Через це вогонь поширився на великій території.