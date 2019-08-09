Дипломата з посольства США викликали в МЗС Росії через твіти

Міністерство закордонних справ Росії викликало дипломата з посольства США в Москві Тіма Річардсона через твіти про акції в Москві 3 серпня.

У публікації управління Держдепартаменту США з консульських питань, зробленої 2 серпня, був маршрут ходи, яку організувала опозиція, і рекомендація його уникати. «Очікується присутність великої кількості поліції», – мовилося у дописі.

Російський МЗС розцінив це застереження як агітацію до участі в заході, який російська влада вважає незаконним, а також як заклик до дії. Це, на думку російської влади, є спробою втручання у внутрішні справи країни.

3 серпня в Москві відбулася не узгоджена з владою акція на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму, яким відмовили у реєстрації. Поліція затримала понад тисячу людей.