Російська опозиція анонсує новий протест 10 серпня

У Москві 10 серпня відбудеться чергова вулична акція за допуск незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу. Про це заявив соратник опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков. За його словами, про формат акції ініціатори оголосять 5 серпня.

Волков наголосив, що акція буде мирною, однак узгоджувати її з мерією Москви не будуть, оскільки, на думку Волкова, влада Москви втратила легітимність.

Раніше штаб Олексія Навального в Москві розмістив у мережі Facebook запрошення на акцію 10 серпня, не уточнивши місця проведення.

Влада Москви погодила проведення 10 і 11 серпня на проспекті Сахарова мітингів sз числом учасників до 100 тисяч осіб. Заявки на них подавали опозиційні муніципальні депутати.

За словами Волкова, 10 серпня, крім акції в Москві, в різних регіонах Росії відбудуться пікети солідарності з москвичами.

Попередні неузгоджені акції пройшли 27 липня і 3 серпня в центрі Москви. 27 липня поліція не допустила активістів до мерії, і вони розосередилися по центру міста. 3 серпня акцію намагалися провести на Бульварному кільці, проте поліція витісняла з нього людей. Обидві акції були розігнані з застосуванням сили. 27 липня, за даними правозахисників, затримали понад 1300 людей, 3 серпня – понад 1000.

Вуличні протести розпочалися після того, як виборчкоми в Москві не зареєстрували на місцевих виборах майже всіх незалежних кандидатів, в тому числі прихильників Навального. Сам Навальний, як і інші незареєстровані кандидати, зараз під адміністративним арештом.