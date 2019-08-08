Росія: до Кам’янки, де вибухали боєприпаси, людей знову не пускають

У Росії, в селищі Кам’янка Ачинського району Красноярського краю, де 5 серпня вибухнув склад боєприпасів, знову оголосили евакуацію. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеву жительку Євгенію Кокшарова.

Батьки Кокшарової повернулися до Кам’янки після першої евакуації рано вранці 8 серпня. За її словами, звуки від вибухів в околицях селища лунали впродовж всього сьогоднішнього дня. Її батькам і іншим жителям селища, які вже встигли повернутися, оголосили, що з селища необхідно знову виїхати. Зараз вони на автобусі їдуть до Ачинська. Коли їм можна буде повернутися назад, невідомо.

Гуртожиток, у якому живуть батьки Кошкарової, дуже сильно постраждав від вибухів. Їм заборонили робити прибирання і відновлювальні роботи, оскільки ушкодження і руйнування має ще зафіксувати комісія. «Там хтось уже ночує, там дали світло, дали воду, а воно все одно бабахає ще», – повідомила Кокшарова.

5 серпня сталася серія вибухів на складі боєприпасів військової частини, розташованої в п'яти кілометрах від селища Кам'янка Ачинського району. Постраждали 12 людей.

Понад 16 тисяч жителів Ачинського району евакуйовані. За словами очевидців, їх не пропускають додому, закликаючи залишатися в пунктах тимчасового розміщення. У місті Ачинськ, Ачинському та Назаровському районах запроваджений режим надзвичайної ситуації.