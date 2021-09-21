ЄСПЛ: Росія відповідальна за вбивство Литвиненка у Британії

Європейський суд із прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство у Великій Британії в 2006 році Олександра Литвиненка, колишнього співробітника російських спецслужб, який помер в Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм.

Рішення ЄСПЛ було ухвалене за позовом вдови Литвиненка, Марини.

Литвиненко, колишній співробітник ФСБ, емігрував до Великої Британії, де виступав із різкою критикою президента Росії Володимира Путіна і російської влади.

У ході розслідування було встановлено, що він був отруєний полонієм, а відношення до його отруєння мали, зокрема, колишній офіцер КДБ Андрій Луговий (нині депутат Держдуми Росії) і підприємець Дмитро Ковтун, що діяли, ймовірно, за вказівкою Кремля.

Суд визнав, що, поза сумнівом, вбивство скоїли Ковтун і Луговий, і що при отруєнні Литвиненка вони діяли як агенти Російської держави.

«Уряд Росії не надав жодного іншого задовільного і переконливого пояснення події чи заперечення висновкам розслідування, проведеного у Великій Британії. Суд також виявив, що російська влада не здійснила ефективного внутрішнього розслідування, здатного привести до встановлення фактів і покарання винних у вбивстві», – йдеться в ухвалі.

Як Луговий і Ковтун, так і офіційна Москва заперечують причетність до загибелі Литвиненка.

ЄСПЛ постановив, що Росія має виплатити заявниці 122,5 тисячі євро моральних збитків і судових витрат, але відмовив у відшкодуванні так званих штрафних збитків.

Марина Литвиненко вимагала виплатити їй 3,5 мільйона євро компенсації, повідомляло британське видання The Guardian.

Марина Литвиненко вимагала відшкодування збитків і втрачених доходів у зв’язку зі смертю її чоловіка. Йдеться про так звані штрафні збитки – компенсацію у зв’язку з особливо обурливими діями порушника, а також з метою утримати його від вчинення дій, аналогічних тим, які лягли в основу позову.