Вдова Литвиненка подала позов до ЄСПЛ проти Росії на 3,5 млн євро – The Guardian

Вдова Олександра Литвиненка, колишнього співробітника російських спецслужб, який помер 14 років тому в Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм, подала до Європейського суду з прав людини позов проти Росії, вимагаючи виплатити їй 3,5 мільйона євро компенсації, повідомляє британське видання The Guardian.

Марина Литвиненко вимагає відшкодування збитків і втрачених доходів у зв’язку зі смертю її чоловіка. Йдеться про так звані штрафні збитки – компенсацію у зв’язку з особливо обурливими діями порушника, а також з метою утримати його від вчинення дій, аналогічних тим, які лягли в основу позову.

У позові пропонується визнати взаємозв’язок між різними вбивствами і замахами в країнах Європи в останні роки, до яких, як стверджується, як і до загибелі Литвиненка, мали стосунок російські спецслужби.

Як зазначає The Guardian, ЄСПЛ раніше ніколи не ухвалював рішень про стягнення штрафних збитків.

Литвиненко, колишній співробітник ФСБ, емігрував до Великої Британії, де виступав із різкою критикою президента Росії Володимира Путіна і російської влади.

У ході розслідування було встановлено, що він був отруєний полонієм, а відношення до його отруєння мали, зокрема, колишній офіцер КДБ Андрій Луговий (нині депутат Держдуми Росії) і підприємець Дмитро Ковтун, що діяли, ймовірно, за вказівкою Кремля.

Як Луговий і Ковтун, так і офіційна Москва заперечують причетність до загибелі Литвиненка.

В інтерв’ю The Guardian Марина Литвиненко нагадала про два недавні випадки замахів із використанням хімічної зброї – на Сергія Скрипаля та його дочку в Солсбері і на Олексія Навального. Офіційний Лондон вважає, що за цими отруєннями також стояла російська влада.