Росія пригрозила виходом з Організації із заборони хімічної зброї

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя пригрозив виходом країни з Організації із заборони хімічної зброї. Про це він заявив в інтерв’ю російському агентству «РИА Новости». За його словами, Москва готова буде задуматися про це, якщо організація буде ухвалювати рішення, як в ситуації з Олексієм Навальним, Скрипалями або зі звинуваченнями режиму Башара Асада.

За твердженням Небензі, західні країни-члени і секретаріат організації, використовують її проти «неугодних їй» країн.

«Уявіть, вийдемо ми з ОЗХЗ і нам скажуть: «Що і треба було довести». Але якщо вона зовсім втратить всякий авторитет і стане просто місцем для штампування рішень щодо неугодних режимів, напевно, про це можна буде подумати», – цитує агентство дипломата. За його словами, організація «втрачає авторитет», хоч і залишається «найважливішим інструментом». Він додав, що поки Росія не виходить з організації і не рекомендує це іншим.

Організація із заборони хімічної зброї створена у 1997 році для контролю за виконанням Конвенції про заборону хімічної зброї. Штаб-квартира ОЗХЗ знаходиться в Гаазі, її виконавчу рада обирають члени організації. У 2013 році вона отримала Нобелівську премію миру.

У 2018 року представники США, Великої Британії та Франції в ОЗХЗ звинуватили Росію у перешкоджанні роботі місії організації в сирійському місті Дума, де урядові війська були запідозрені в застосуванні хімічної зброї. У 2018 році організація підтвердила перший в сучасній історії випадок застосування хімічної зброї в Європі – під час замаху у Британії на колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. У злочині підозрюють співробітників російської військової розвідки.