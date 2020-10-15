У МЗС Росії заявили про підготовку візиту експертів ОЗХЗ у справі Навального

Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила у четвер, що відомство веде підготовку до візиту експертів міжнародної Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у зв’язку, як вона висловилася, «з так званим отруєнням» російського опозиціонера Олексія Навального.

На які дати запланований візит, хто саме приїде з експертів, а також яка програма їх перебування у Росії – Захарова не уточнила, додавши лише, що «це необхідно для визначення ознак складу можливого злочину на території РФ» і що відповідну пропозицію було направлено до секретаріату ОЗХЗ 1 жовтня.

6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Міністерство закордонних справ Росії звинуватило в упередженості результати експертиз.

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки Charité в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні.

Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.

У четвер Європейський союз і Велика Британія запровадили санкції проти першого заступника глави Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, глави департаменту внутрішньої політики АП Андрія Ярина, директора ФСБ Олександра Бортнікова, повноважного представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Міняйла і двох заступників міністра оборони. Всім їм буде заборонено в’їжджати до Євросоюзу у туристичних цілях, а їхні активи у ЄС, якщо вони існують, будуть заморожені. Крім того, фізичним і юридичним особам Євросоюзу буде заборонено мати з людьми з санкційного списку фінансові відносини.

Представники ЄС вважають, що люди із санкційного списку могли знати про отруєння Навального або прямо брати участь у його підготовці. Сам Олексій Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що запровадження Європейським союзом санкцій проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального є «недружнім кроком», який шкодить відносинам між Росією та ЄС.