ЄС оприлюднив санкційний список через отруєння Навального

Європейський союз оприлюднив санкційний список через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Зокрема, під санкції потрапив директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков.

Також Європейський союз запровадив обмежувальні заходи проти Росії через ситуацію в Лівії. До санкційного списку потрапив бізнесмен Євген Пригожин, якого називають куратором так званої «Приватної військової компанії Вагнера». Сам він заперечує свою причетність до найманців, яких фіксують у різних зонах конфліктів, у тому числі і в Лівії.

Санкції ЄС передбачають заборону на в’їзд та замороження активів.

6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Міністерство закордонних справ Росії звинуватило в упередженості результати експертиз.

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки Charité в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні.

Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.