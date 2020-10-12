Міністри країн ЄС обговорять санкції проти Росії через отруєння Навального

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу зберуться 12 жовтня для обговорення санкцій проти Росії через її ймовірну роль в отруєнні опозиційного політика Олексія Навального.

Минулого тижня Франція та Німеччина висунули пропозиції щодо санкцій проти російських фізичних осіб, відповідальних за отруєння Навального, та юридичної особи, яка бере участь у програмі розробки нервово-паралітичної речовини з групи «Новачок».

Пропозиція запровадити санкції надійшла після того, як Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) 6 жовтня підтвердила висновки спеціалізованих лабораторій Німеччини, Франції та Швеції, що Навальний був отруєний саме речовиною з групи «Новачок».

І Німеччина, і Франція звинуватили Росію в тому, що вона не повністю розслідувала обставини отруєння Навального та не притягнула причетних до відповідальності.

«У цьому контексті ми вважаємо, що немає іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, крім причетності та відповідальності Росії», – вказали міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан у спільній заяві від 7 жовтня.

Стан здоров’я Навального продовжує поліпшуватися, його виписали 22 вересня з берлінської лікарні, де опозиційний політик лікувався впродовж місяця.

Міністри закордонних справ ЄС також обговорять реакцію об’єднання на події в Білорусі, включно з можливими санкціями проти Олександра Лукашенко та інших осіб.

Раніше в жовтні ЄС оголосив про санкції щодо 40 білоруських чиновників за їхню роль у жорстокому придушенні акцій протесту, а також за ймовірні фальсифікації під час виборів 9 серпня.

Також на порядку денному буде формування позиції блоку щодо конфлікту між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах і події в Киргизстані після суперечливих парламентських виборів.