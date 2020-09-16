Отруєння Навального: МЗС України закликає світ продовжити тиск на Росію

Україна закликає світову спільноту посилити тиск на Росію у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною «Новачок» і можливою причетністю до цього російських високопосадовців, йдеться в заяві українського Міністерства закордонних справ.

«Україна із занепокоєнням сприйняла заяву уряду ФРН про результати аналізу біологічних проб одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального. Це може свідчити про причетність уряду РФ до протиправних дій із застосуванням бойової хімічної речовини з групи «Новачок» в порушення Конвенції про заборону цього виду зброї масового знищення. – заявили в МЗС. – Враховуючи велику ймовірність причетності до отруєння Росії, Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ з тим, щоб вона припинила загрожувати світовій безпеці та порушувати міжнародне право шляхом агресії проти власних громадян та інших держав».

У МЗС наголосили, що «повністю довіряють» результатам глибокого аналізу біологічних проб Навального, здійснених лабораторією Бундесверу, а також незалежним дослідженням профільних лабораторій у Франції та Швеції, «які беззаперечно підтвердили отруєння, спричинене застосуванням бойової хімічної речовини нервово-паралітичної дії».

«Ми також вітаємо залучення до розслідування цього випадку Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та очікуємо на результати відповідних аналізів, що мають надійти від визначених лабораторій ОЗХЗ. Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права і має бути суворо засуджено. Відповідальні за таке грубе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї повинні бути покарані», – йдеться в заяві.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний у вівторок опублікував у мережі Instagram перше своє фото після отруєння із німецької клініки «Шаріте», де він проходить лікування.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.