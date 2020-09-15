Зеленський засудив замах на Навального

Президент України Володимир Зеленський засуджує замах на російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це він заявив на спільному брифінгу з з канцлером Австрії Себастьяном Курцом, повідомляє «Укрінформ».

«Ми дійсно тут маємо спільну думку з приводу ситуації з паном Навальним, і всі засуджуємо замах на пана Навального. І весь світ, мені здається, не тільки ми, чекає на більш детальні речі з приводу цього замаху», – заявив Зеленський.

Він сподівається, що детальна інформація з’явиться найближчим часом.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний у вівторок опублікував у мережі Instagram перше своє фото після отруєння із німецької клініки «Шаріте», де він проходить лікування.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.