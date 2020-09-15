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15 вересня 2020, Київ 19:43
Новини | Політика

Зеленський засудив замах на Навального

Зеленський чекає більш детальної інформації щодо отруєння Навального

Президент України Володимир Зеленський засуджує замах на російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це він заявив на спільному брифінгу з з канцлером Австрії Себастьяном Курцом, повідомляє «Укрінформ».

«Ми дійсно тут маємо спільну думку з приводу ситуації з паном Навальним, і всі засуджуємо замах на пана Навального. І весь світ, мені здається, не тільки ми, чекає на більш детальні речі з приводу цього замаху», – заявив Зеленський.

Він сподівається, що детальна інформація з’явиться найближчим часом.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний у вівторок опублікував у мережі Instagram перше своє фото після отруєння із німецької клініки «Шаріте», де він проходить лікування.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.

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