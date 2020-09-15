Навальний вперше після отруєння зробив допис у мережі з клініки в Німеччині

Російський опозиційний політик Олексій Навальний у вівторок опублікував у мережі Instagram перше своє фото після отруєння із німецької клініки «Шаріте», де він проходить лікування.

«Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використав. Дуже сподобалось. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую», – залишив політик допис під фото.

14 вересня речниця Навального Кіра Ярмиш повідомляла, що стан політика поліпшується і він «може на деякий час вставати з лікарняного ліжка».

Того ж дня уряд Німеччини повідомив, що незалежні лабораторії з Франції і Швеції на прохання Німеччини досліджували аналізи російського опозиціонера Олексія Навального і підтвердили висновки німецьких фахівців про те, що його отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок».

Раніше у МВС Росії заявили, що хотіли б допитати Навального. При цьому кримінальну справу за фактом замаху на опозиціонера в Росії так і не порушили – йде дослідча перевірка. Голова МВС Росії Володимир Колокольцев заявляв, що в ситуації з отруєнням Навального немає криміналу.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.