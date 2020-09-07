Меркель не виключає наслідків для «Північного потоку-2» у зв’язку з отруєнням Навального – речник

Канцлер Німеччини Анґела Меркель не виключає, що ситуація навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального може позначитися на долі газопроводу «Північний потік-2», який має сполучити Росію і Німеччину по дну Балтійського моря. Про це 7 вересня заявив представник канцлера Штеффен Зайберт.

За його словами, поки що рано говорити про якісь наслідки справи Навального для російсько-німецьких відносин. У Берліні все ще чекають від Москви відповіді на питання щодо того, що сталося з Навальним.

На питання про «Північний потік-2» Зайберт відповів: «Канцлер вважає неправильним виключати будь-які можливі реакції».

Раніше Меркель заявляла, що отруєння Навального не варто пов’язувати з проєктом «Північний потік-2». Голова МЗС Німеччини Гайко Маас напередодні вперше визнав, що німецький уряд може переглянути свій підхід до газопроводу – в залежності від поведінки Москви.

За словами Зайберта, Меркель поки що не обговорювала справу Навального з президентом Росії Володимиром Путіним.

Фахівці німецького Бундесверу минулого тижня однозначно визначили, що Навальний, який проходить лікування в берлінській клініці «Шаріте», був отруєний речовиною з групи «Новачок». Про це повідомила сама Меркель, закликавши Росію розслідувати те, що сталося.

Навальному стало зле в Росії під час перельоту з Томська до Москви, він два дні провів в лікарні Омська, перш ніж був перевезений до Німеччини. З 20 серпня він перебуває в комі.

Низка німецьких політиків і громадських діячів закликали відмовитися від добудови «Північного потоку-2», якщо російська влада не розслідує отруєння Навального. Соратники опозиціонера звинувачують владу Росії в замаху на нього.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Москві не бачать ризиків того, що Німеччина вийде з проєкту «Північний потік-2».

Газопровід має з’єднати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря. Зараз його спорудження призупинене через американські санкції, однак і Москва, і Берлін неодноразово заявляли про прихильність завершенню цього проєкту.

Влада Росії заперечує, що Навальний був отруєний.